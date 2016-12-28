"Реактор" в овертайме взял верх над "Сарматы"

"Реактор" вырвал победу над "Сарматы" в матче регулярного чемпионата МХЛ.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Реактор" (Нижнекамск) – "Сарматы" (Оренбург) – 7:6 ОТ (1:3, 1:0, 4:3, 1:0)
Голы: Заречный – 2 (Шарипов), 3:29 – 0:1. Багин – 13, 9:20 – 0:2. Родионов – 2 (бол., Тявин, Самигуллин), 13:01 – 0:3. Бикмуллин – 11 (Угольников), 17:51 – 1:3. Солонинка – 4 (Пикушин, Ульчинский), 37:26 – 2:3. Бикмуллин – 12 (Угольников), 41:16 – 3:3. Самигуллин – 7 (бол., Залалутдинов), 46:05 – 3:4. Бикмуллин – 13 (Угольников), 46:38 – 4:4. Пачин – 17 (Пикушин), 47:45 – 5:4. Факиров – 11 (бол., Герасимов), 49:50 – 5:5. Семенов – 3 (бол., Корчемкин, Угольников), 52:24 – 6:5. Факиров – 12 (Багин, Борисов), 59:19 – 6:6. Угольников – 10 (Пачин), 62:22 – 7:6.
Вратари: Голованов (Коротаев, 9:20) – Кудашев (57:52 – 59:19).
Судья: Трофимов.
28 декабря. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".