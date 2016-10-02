"Реактор", "Спутник", "Красная Армия", "Алмаз" и "Локо" добились побед

"Реактор" в домашнем матче регулярного чемпионата МХЛ обыграл "Снежных барсов" - 3:2. Также побед добились "Спутник", "Красная Армия", "Алмаз" и "Локо".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Реактор" (Нижнекамск) - "Снежные барсы" (Астана) - 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Тимиров - 1 (Шафигуллин, Шарифьянов), 2:33 - 1:0. Ал. Ананичев - 7 (бол., Медведев, Мельников), 26:44 - 1:1. Солонинка - 2 (Воеводин), 34:46 - 2:1. Ар. Ананичев - 6 (бол., Мельников, Орехов), 39:34 - 2:2. Набиуллин - 5 (мен., Бикмуллин), 51:13 - 3:2.

Вратари: Енюшин - Леонтьев (59:05).

"Спутник" (Альметьевск) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Писмаркин - 1 (Пархоменко), 13:05 - 0:1. Волошин - 1, 31:11 - 1:1. Антонов - 5 (бол., Кевлин), 38:39 - 2:1. Меньщиков - 5 (Пархоменко), 38:47 - 2:2. Пархоменко - 5 (бол., Быков, Синицын), 53:13 - 3:3. Саттаров - 4 (Ковров), 62:31 - 4:3.

Вратари: Минегалиев - Устинович.

"Рига" - "Красная Армия" (Москва) - 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Голы: Разгалс - 1 (Галоха), 0:19 - 1:0. Мещеряков - 4 (Подлубошнов), 28:57 - 1:1. Мещеряков - 5 (Подлубошнов, Н.А. Попугаев), 30:31 - 1:2. Ковалевский - 2 (Шепельков), 45:36 - 1:3. Бякин - 7 (бол., Силаев, Подлубошнов), 58:35 - 1:4.

Вратари: Наумов - Корепанов.

"Алмаз" (Череповец) - "Русские витязи" (Чехов) - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Чуйков - 2 (Мокрицын, Краснов), 1:05 - 0:1. Лощенко - 8 (Калугин, Колесников), 21:14 - 1:1. Хусаинов - 2 (Моисеев, Шевченко), 28:02 - 1:2.

Вратари: Артамкин (59:03) - Дорожко.

"Локо" (Ярославль) - "МХК Спартак" (Москва) - 4:3 Б (0:1, 2:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Первов - 3 (Розанов), 18:24 - 0:1. Жилов - 2 (Мих. Беляев), 26:35 - 1:1. Бондырев - 1, 37:41 - 2:1. Слепец - 2 (Каюмов, Мих. Беляев), 42:57 - 3:1. Леванов - 2 (Сходцев), 45:57 - 3:2. Жолобов - 2 (Первов), 54:07 - 3:3.

Победный буллит: В. Беляев.

Вратари: Мельников (Коновалов, 65:00) - Сковронский.