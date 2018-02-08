"Реактор" разгромил "Спутник", "Белые медведи" переиграли "Ирбис"

В матче регулярного чемпионата МХЛ "Реактор" на выезде нанес разгромное поражение "Спутнику" - 11:4.
В параллельных встречах "Омские ястребы" уступили "Ладье" - 1:2, "Белые медведи" переиграли "Ирбис" - 5:3, "Мамонты Югры" разгромили "Тюменский легион" - 5:0, "Чайка" проиграла "Локо" - 3:0 и "Алмаз" был сильнее "Атлантов" - 4:2.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Омские ястребы" (Омск) - "Ладья" (Тольятти) - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Войцех - 2 (бол., Жукенов, Самохвалов), 19:47 - 1:0. Грошев - 12 (Фролов, Николенко), 20:32 - 1:1. Поляничев - 8 (Сыромятников, Вл. Журавлев), 55:40 - 1:2.
Вратари: Лобачев (58:51) - Исаев.
Судья: Анашин.
8 февраля. Омск. "Арена Омск".
"Белые медведи" (Челябинск) - "Ирбис" (Казань) - 5:3 (0:1, 4:1, 1:1)
Голы: Пьянов - 8 (Чибиряев), 1:51 - 0:1. Коновалов - 5 (Шушарин), 22:19 - 1:1. Степанов - 12 (Шушарин, Коновалов), 25:58 - 2:1. Муртазин - 3 (Чибиряев, Тумченко), 36:21 - 2:2. Ширяев - 9 (Шурыгин, Костарев), 37:24 - 3:2. Кобяков - 17 (Шурыгин, Шадрин), 38:59 - 4:2. Вильданов - 10 (Климов), 48:30 - 4:3. Коновалов - 6 (Шушарин), 53:07 - 5:3.
Вратари: Мустафин (36:47 - 37:24) - Минегалиев (Акмурзин, 40:00, 58:39).
Судьи: Голышев, Мелихов.
8 февраля. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.
"Чайка" (Нижний Новгород) - "Локо" (Ярославль) - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Голы: Слепец - 12 (Червоненко, Калинин), 39:22 - 0:1. Слепец - 13 (Бондырев), 59:45 - 0:2. Рыбаков - 11 (Аноховский), 59:59 - 0:3.
Вратари: Иноземцев - Коновалов.
Судьи: Трофимов, Юдаков.
8 февраля. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.
"Тюменский легион" (Тюмень) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)
Голы: Гайдеик - 20 (Анохин, Грымзин), 5:29 - 0:1. Ал. Беляев - 9 (бол., Голоднюк), 22:00 - 0:2. Вахрутдинов - 4 (Еркин, Гайдеик), 29:25 - 0:3. Шэн - 9 (К. Беляев), 34:04 - 0:4. Латышевич - 5 (Грымзин), 51:01 - 0:5.
Вратари: Дремин (Марчук, 29:25) - Кузмаул.
Судья: Шерер.
8 февраля. Тюмень. Дворец спорта.
"Спутник" (Альметьевск) - "Реактор" (Нижнекамск) - 4:11 (2:1, 0:8, 2:2)
Голы: Пузанов - 6 (бол., Хасанов, Хафизов), 5:37 - 0:1. Каримов - 5 (бол., Коротков), 14:06 - 1:1. Бархаткин - 12 (бол., Шарипов, Шолгин), 18:32 - 2:1. Тимиров - 30 (бол., Шафигуллин, Шарифьянов), 24:54 - 2:2. Шафигуллин - 17 (Тимиров, Шарифьянов), 28:50 - 2:3. Хисамутдинов - 18 (Хасанов, Хафизов), 30:54 - 2:4. Шафигуллин - 18 (Тимиров, Мотыгуллин), 31:57 - 2:5. Хисамутдинов - 19 (Хасанов, Хафизов), 33:29 - 2:6. Хасанов - 25 (Хафизов, Хисамутдинов), 34:57 - 2:7. Тимиров - 31 (Галеев, Шафигуллин), 37:03 - 2:8. Гильманов - 7 (Фавричников, Шикун), 37:28 - 2:9. Шарипов - 8 (Бархаткин, Устинов), 53:14 - 3:9. Хасанов - 26 (Хафизов, Шафигуллин), 55:24 - 3:10. Антонов - 7 (Валеев, Назмутдинов), 56:38 - 4:10. Семенов - 9 (Галиахметов, Гильманов), 59:40 - 4:11.
Вратари: Косов (Артемьев, 30:54, Косов, 40:00, Артемьев, 43:45, Косов, 55:15) - Анаркулов (55:15 - 55:24).
Судья: Бестужев.
8 февраля. Альметьевск. ДС "Юбилейный".
"Атланты" (Мытищи) - "Алмаз" (Череповец) - 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)
Голы: Грачев - 25, 20:47 - 0:1. Силантьев - 16 (бол.), 21:19 - 1:1. Клепко - 6 (Зимин, Ващук), 38:51 - 2:1. Морулев - 10 (бол., Хабаров, Гераськин), 41:15 - 2:2. Марков - 16 (бол., Хабаров), 46:13 - 2:3. Марков - 17 (Хабаров), 49:06 - 2:4.
Вратари: Шугаев - Артамкин.
Судьи: Метальников, Мисюрь.
8 февраля. Мытищи. "Арена Мытищи".
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