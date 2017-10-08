"Реактор" разгромил "Снежных барсов", "Омские ястребы" победили "Белых медведей"

Состоялись матчи регулярного чемпионата МХЛ.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Омские ястребы" (Омск) - "Белые медведи" (Челябинск) - 4:3 Б (0:0, 3:2, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Самохвалов - 4 (Рожковский, Мельников), 23:21 - 1:0. Кулиев - 2, 25:43 - 1:1. Попов - 2 (Киселев), 27:16 - 1:2. Самохвалов - 5 (Рожковский, Шутов), 32:32 - 2:2. Жукенов - 2 (мен.), 35:23 - 3:2. Кулиев - 3 (Шадрин, Ясинский), 45:27 - 3:3.
Победный буллит: Казаков.
Вратари: Галанов - Мустафин.
"Реактор" (Нижнекамск) - "Снежные барсы" (Астана) - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Голы: Хисамутдинов - 6 (Хасанов, Хафизов), 6:29 - 1:0. Хасанов - 7 (бол., Хафизов, Хисамутдинов), 18:21 - 2:0. Мотыгуллин - 1 (Хафизов, Хисамутдинов), 27:04 - 3:0. Хасанов - 8 (Хайруллов, Хисамутдинов), 37:02 - 4:0. Тимиров - 8 (Пикушин), 55:41 - 5:0.
Вратари: Коротаев - Каратаев (Прокофьев, 40:00).
"Спутник" (Альметьевск) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы: Чупин - 3 (бол., Сарапульцев, Лазарев), 10:28 - 1:0. Шишов - 2 (бол., Зубов), 41:09 - 1:1. Шарипов - 2 (Бархаткин, Шолгин), 49:00 - 2:1.
Вратари: Минегалиев - Шутов.