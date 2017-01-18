"Реактор" обыграл "Омских ястребов", "Спутник" победил "Белых медведей"

Состоялись матчи регулярного чемпионата МХЛ.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Авто" (Екатеринбург) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 1:5 (1:1, 0:0, 0:4)
Голы: Марченко - 4 (Гильманов), 3:45 - 0:1. Воронков - 10 (Рассейкин, Власкин), 6:22 - 1:1. Марченко - 5 (Шэн, Гильманов), 45:28 - 1:2. Латышевич - 8 (Еркин), 50:22 - 1:3. Кожевников - 5 (Ал. Беляев), 52:21 - 1:4. Уфимцев - 7 (Гайдеик), 54:52 - 1:5.
Вратари: Фомин (Гросс, 54:52) - Рахно.
"Спутник" (Альметьевск) - "Белые медведи" (Челябинск) - 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Голы: Антонов - 12 (Мухутдинов, Ковров), 51:14 - 1:0. Шолгин - 1, 55:32 - 2:0. Смирнов - 5 (п.в., Бархаткин), 59:00 - 3:0.
Вратари: Минегалиев - Мыльников (57:58 - 59:00).
"Реактор" (Нижнекамск) - "Омские ястребы" (Омск) - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Шарифьянов - 5 (Тимиров), 4:13 - 1:0. А. Манукян - 33 (бол., Ковалев, Щеголев), 19:33 - 1:1. Минеев - 6 (бол., А. Манукян, Ковалев), 29:26 - 1:2. Тимиров - 15 (бол., Шафигуллин, Шарифьянов), 32:15 - 2:2. Нисковских - 4 (Сорокин, Набиуллин), 40:48 - 3:2.
Вратари: Коротаев - Лобачев (57:39).