20:13 | ХОККЕЙ — МХЛ

"Реактор" обыграл "Омских ястребов", "Спутник" победил "Белых медведей"

0
0
0

Состоялись матчи регулярного чемпионата МХЛ.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Авто" (Екатеринбург) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 1:5 (1:1, 0:0, 0:4)

Голы: Марченко - 4 (Гильманов), 3:45 - 0:1. Воронков - 10 (Рассейкин, Власкин), 6:22 - 1:1. Марченко - 5 (Шэн, Гильманов), 45:28 - 1:2. Латышевич - 8 (Еркин), 50:22 - 1:3. Кожевников - 5 (Ал. Беляев), 52:21 - 1:4. Уфимцев - 7 (Гайдеик), 54:52 - 1:5.

Вратари: Фомин (Гросс, 54:52) - Рахно.

"Спутник" (Альметьевск) - "Белые медведи" (Челябинск) - 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Голы: Антонов - 12 (Мухутдинов, Ковров), 51:14 - 1:0. Шолгин - 1, 55:32 - 2:0. Смирнов - 5 (п.в., Бархаткин), 59:00 - 3:0.

Вратари: Минегалиев - Мыльников (57:58 - 59:00).

"Реактор" (Нижнекамск) - "Омские ястребы" (Омск) - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Шарифьянов - 5 (Тимиров), 4:13 - 1:0. А. Манукян - 33 (бол., Ковалев, Щеголев), 19:33 - 1:1. Минеев - 6 (бол., А. Манукян, Ковалев), 29:26 - 1:2. Тимиров - 15 (бол., Шафигуллин, Шарифьянов), 32:15 - 2:2. Нисковских - 4 (Сорокин, Набиуллин), 40:48 - 3:2.

Вратари: Коротаев - Лобачев (57:39).

 

Дополнительная информация

м

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ