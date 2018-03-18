"Реактор" и "Мамонты Югры" прошли в следующий раунд плей-офф МХЛ

Сегодня в МХЛ состоялись заключительные матчи 1/8 финала плей-офф. В Восточной конференции "Реактор" обыграл "Стальных лис" со счетом 3:2 в овертайме и выиграл серию (3-2). В другой паре "Мамонты Югры" победили "Ирбис" и прошли в следующий раунд.

МХЛ

1/8 финала

"Стальные лисы" (Магнитогорск) – "Реактор" (Нижнекамск) – 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Олейников – 1 (Абдуллин), 4:19 – 1:0. Хафизов – 3 (бол., Тимиров, Шафигуллин), 23:00 – 1:1. Спиридонов – 1 (Дорофеев, Герасимов), 26:16 – 2:1. Хафизов – 4 (Шафигуллин), 55:48 – 2:2. Набиуллин – 5 (Шафигуллин), 76:49 – 2:3.

Вратари: Камышников – Коротаев.

Судьи: Беляев, Морозов.

18 марта. Магнитогорск. "Арена Металлург".

Счет в серии: 2-3

"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) – "Ирбис" (Казань) – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Кара – 2 (Сошнин), 6:08 – 0:1. Е. Попов – 2 (К. Беляев), 16:25 – 1:1. Дроздецких – 1 (мен., Яремчук), 23:16 – 2:1.

Вратари: Нечистовский – Мифтахов (58:29 – 58:37, 59:07).

Судьи: Овчинников, Самарин.

18 марта. Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.

Счет в серии: 3-2