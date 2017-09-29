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14:10 | Хоккей — МХЛ

Пронин вошел в тренерский штаб "Красной Армии"

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Бывший игрок ЦСКА Николай Пронин вошел в тренерский штаб клуба "Красная Армия", сообщает официальный Твиттер МХЛ. Последние годы 38-летний хоккеист выступал за фарм-клуб армейцев в ВХЛ "Звезду".

Пронин является воспитанником армейцев. В КХЛ он провел 270 матчей, в которых набрал 47 (25+22) очков.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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warning_CSKA_is_here

Красавец! Был на матче с МЮ на фанатке, побольше бы таких Людей!

14:23

spetrov

Коля - голова. А также стал капитаном в 18, если не ошибаюсь, лет. Такое бывает совсем нечасто.

14:19