Пронин вошел в тренерский штаб "Красной Армии"

Бывший игрок ЦСКА Николай Пронин вошел в тренерский штаб клуба "Красная Армия", сообщает официальный Твиттер МХЛ. Последние годы 38-летний хоккеист выступал за фарм-клуб армейцев в ВХЛ "Звезду".

Пронин является воспитанником армейцев. В КХЛ он провел 270 матчей, в которых набрал 47 (25+22) очков.