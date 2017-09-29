Бывший игрок ЦСКА Николай Пронин вошел в тренерский штаб клуба "Красная Армия", сообщает официальный Твиттер МХЛ. Последние годы 38-летний хоккеист выступал за фарм-клуб армейцев в ВХЛ "Звезду".
Пронин является воспитанником армейцев. В КХЛ он провел 270 матчей, в которых набрал 47 (25+22) очков.
Николай Пронин вошел в тренерский штаб "Красной Армии" @hccska #МХЛ #МХККраснаяАрмия #ЛигаСильных pic.twitter.com/D2TKpoxVks– МХЛ - Лига сильных! (@MHL_rus) 29 сентября 2017 г.
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Красавец! Был на матче с МЮ на фанатке, побольше бы таких Людей!
14:23
spetrov
Коля - голова. А также стал капитаном в 18, если не ошибаюсь, лет. Такое бывает совсем нечасто.
14:19