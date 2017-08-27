Подлубошнов - MVP молодежного Кубка мира

Нападающий "Красной Армии" Павел Подлубошнов признан самым ценным игроком Кубка мира среди молодежных клубных команд. Он набрал 13 (7+6) очков.

Лучшим вратарем признан Матей Лоубал из "Оцеларжи Тршинец", лучшим защитником – Себастьян Вальфридссон (МОДО), лучшим нападающим – Павел Подлубошнов ("Красная Армия").

Лучшим бомбардиром стал Михаил Мещеряков из "Красной Армии". Он набрал 15 (5+10) очков.

Напомним, победителем турнира стала "Красная Армия", обыгравшая в финале шведский МОДО со счетом 4:3. Третье место занял "Оцеларжи".