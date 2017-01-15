Подлубошнов мечтает сыграть в Матче звезд НХЛ

Нападающий "Красной Армии", участник Кубка вызова МХЛ-2017 Павел Подлубошнов дал понять, что мечтает сыграть в Матче звезд НХЛ. Он вошел в четверку лучших игроков сегодняшнего матча сборных Западной и Восточной конференции (2:1) и получил право сыграть в Матче звезд КХЛ.

- Нам говорили, что на Матч звезд могут попасть четыре человека. Но для меня вершиной, к которой нужно стремиться, является Матч звезд НХЛ, - цитирует ТАСС Подлубошнова. - Все Матчи звезд НХЛ смотрю: там настоящий накал, шоу.

В Кубке вызова получил массу впечатлений. Сегодня была настоящая борьба, матч мне очень понравился, все было на высшем уровне. Все Кубки проводятся в упорной борьбе. Разница с чемпионатом МХЛ есть - новые тройки, хочется сыграть на публику.