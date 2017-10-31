Питерское "Динамо" забросило 8 шайб "Красной Армии"

"Динамо" из Санкт-Петербурга" победило "Красную Армию" в матче регулярного чемпионата МХЛ. Встреча получилось результативной - команды забросили 13 шайб на двоих.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - "Тайфун" (Уссурийск) - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Тюнеев - 8 (бол., Кныжов), 19:54 - 1:0. Поляков - 3, 34:53 - 2:0. Тюнеев - 9 (Куянов, Грязнов), 47:13 - 3:0. Чернов - 5 (Ведерников, Кныжов), 47:54 - 4:0. Гончарук - 9 (бол., Кочкарев, Р. Тимофеев), 58:59 - 4:1.

Вратари: Иванов - Булыгин.

"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Лапин - 12, 9:18 - 1:0. Челбаев - 6 (Морозов, Шашков), 24:42 - 2:0. Клавдиев - 5 (Шишов), 25:23 - 2:1. Лапин - 13, 58:48 - 3:1.

Вратари: Шмаков - Шутов.

"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Снежные барсы" (Астана) - 8:2 (3:2, 3:0, 2:0)

Голы: Зиновьев - 4 (Шевченко), 1:08 - 1:0. Рубан - 10 (Максюков, Левашов), 2:55 - 2:0. Сергеев - 9 (Мельников, Гатиятов), 4:47 - 2:1. Гатиятов - 8 (Танимов, Мельников), 11:54 - 2:2. Рубан - 11 (Сизиков, Левашов), 19:27 - 3:2. Рубан - 12 (Максюков, Левашов), 23:06 - 4:2. Левашов - 6 (мен., Рубан), 25:21 - 5:2. Зиновьев - 5 (Жданов, Шевченко), 36:47 - 6:2. Лудцев - 4 (Шевченко), 50:08 - 7:2. Сизиков - 4 (Уткин, Рубан), 53:12 - 8:2.

Вратари: Катюхин - Прокофьев (Сайхан, 2:55).

"Толпар" (Уфа) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 4:6 (2:3, 0:1, 2:2)

Голы: Герасимов - 6 (бол., Олейников), 3:46 - 0:1. Рожков - 12 (бол., Пятин, Башкиров), 6:08 - 0:2. Пустозеров - 3 (Котляревский), 15:38 - 1:2. Дубин - 5 (Платонов), 17:03 - 1:3. Банников - 1, 17:53 - 2:3. Олейников - 1 (Дорофеев, Герасимов), 31:49 - 2:4. Аскаров - 8 (Сытый, Миргалиев), 45:30 - 3:4. Пятин - 8 (Башкиров), 51:40 - 3:5. Олейников - 2 (Дорофеев), 56:33 - 3:6. Синявский - 6 (Банников), 59:39 - 4:6.

Вратари: Грошев (Тарасов, 7:32) - Камышников.

"Чайка" (Нижний Новгород) - "Русские витязи" (Чехов) - 3:2 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)

Голы: Коротин - 8 (Жилов), 27:59 - 1:0. Шабловский - 3 (Платонов, Шепелев), 29:36 - 2:0. Горохов - 3 (бол., Павлов, Кожемякин), 53:21 - 2:1. Ануфриев - 4 (Пыленков), 59:02 - 2:2. Коломаров - 4 (бол., Шепелев), 62:54 - 3:2.

Вратари: Иноземцев - Дорожко.

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Красная Армия" (Москва) - 8:5 (5:2, 0:1, 3:2)

Голы: Васильев - 10 (бол., Ельшанский, Шепитько), 6:51 - 1:0. Жабреев - 7 (Ротенберг, Васильев), 9:07 - 2:0. Васильев - 11 (бол., Ельшанский, Жабреев), 15:07 - 3:0. Назаревич - 15, 15:42 - 4:0. Андреев - 6, 16:49 - 5:0. Романов - 4 (Филин), 18:51 - 5:1. Филин - 5 (бол., Лобанов, Романов), 19:36 - 5:2. Комаров - 1 (бол., Бочкарев, Летов), 38:14 - 5:3. Андреев - 7 (Никулин, Шепитько), 46:21 - 6:3. Васильев - 12 (бол., С. Анисимов), 51:58 - 7:3. Баранов - 4 (бол., Михайлов), 55:37 - 8:3. Филин - 6 (Летов), 55:53 - 8:4. Исхаков - 5 (Романов, Самойлов), 57:42 - 8:5.

Вратари: Устименко - Самойлов (Рыбалкин, 16:49, 57:36 - 57:42).

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) - 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

Голы: Полодян - 4 (Петьков, Кукштель), 21:06 - 1:0. Калабушкин - 5 (Холоденин, Ефимов), 36:44 - 2:0. Шабаров - 8 (Царюк, Милехин), 37:29 - 3:0. Цицюра - 5 (бол., Арефьев, Ожгихин), 41:32 - 4:0. Кукштель - 4 (бол., Петьков, Полодян), 43:27 - 5:0.

Вратари: Волков - Куликов.

"Атланты" (Мытищи) - "Капитан" (Ступино) - 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Голы: Шакиров - 4, 4:22 - 1:0. Попов - 1 (Русаков, Гендунов), 18:55 - 1:1. Правило - 2 (мен., Островский), 21:45 - 2:1. Силантьев - 3 (Ващук), 34:32 - 3:1. Иноземцев - 2 (Куруськин), 35:39 - 3:2. Ващук - 4 (Силантьев), 58:52 - 4:2.

Вратари: Калинин - Кочетков.