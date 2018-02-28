Питерское "Динамо" забросило 8 шайб "Чайке"

"Динамо" из Санкт-Петербурга разгромило "Чайку" в матче регулярного чемпионата МХЛ.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Омские ястребы" (Омск) - "Толпар" (Уфа) - 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)
Голы: Аскаров - 15 (бол., Пустозеров, Бобылев), 2:58 - 0:1. Рожковский - 20 (Мельников), 5:38 - 1:1. Рожковский - 21 (А. Сердюк, Мельников), 24:32 - 2:1. Богочанов - 1 (Орлов, Рюмкин), 30:20 - 3:1. Ширгазиев - 5 (бол., Спиценко, Асташевский), 33:50 - 4:1. Пустозеров - 9 (бол., Аскаров, Хасанов), 44:17 - 4:2. Мальцев - 2, 44:44 - 4:3. И. Баданин - 5 (Войцех, Р. Баданин), 58:14 - 5:3.
Вратари: Лобачев - Тарасов.
"Белые медведи" (Челябинск) - "Авто" (Екатеринбург) - 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
Голы: Митякин - 3 (Кузнецов, Ивашов), 3:36 - 0:1. Кошурников - 1 (Кулиев, Шафигулин), 6:18 - 1:1. Шафигулин - 8 (бол., Кобяков, Лавриненко), 19:24 - 2:1. Шабанов - 8 (бол., Тертышный, Подкорытов), 30:04 - 3:1. Шабанов - 9 (Подкорытов), 37:15 - 4:1. Степанов - 13 (Шурыгин, Кобяков), 49:14 - 5:1.
Вратари: Мыльников - Гросс.
"Спутник" (Альметьевск) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 6:5 (2:0, 0:2, 4:3)
Голы: Сарапульцев - 5 (Онишко), 12:47 - 1:0. Сарапульцев - 6 (бол., Солонинка, Чупин), 17:12 - 2:0. Максюков - 1 (Уткин), 23:26 - 2:1. Сизиков - 18 (бол., Жданов, Рубан), 36:43 - 2:2. Рубан - 33 (Левашов), 41:30 - 2:3. Лудцев - 21 (мен., Шевченко), 43:07 - 2:4. Бархаткин - 13 (бол., Чамин), 43:58 - 3:4. Назмутдинов - 5 (Бархаткин, Галимов), 47:05 - 4:4. Лудцев - 22 (Караваев, Олендаренко), 48:30 - 4:5. Козин - 6 (Чупин), 56:44 - 5:5. Назмутдинов - 6, 59:20 - 6:5.
Вратари: Косов - Югов (59:27).
"Чайка" (Нижний Новгород) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 2:8 (1:4, 1:1, 0:3)
Голы: Жабреев - 11 (Сулима, Васильев), 0:36 - 0:1. Дыняк - 33 (Чернов), 0:49 - 0:2. Барабанов - 6 (Ельшанский, Васильев), 9:10 - 0:3. Панчук - 7 (бол., Коломаров), 14:26 - 1:3. С. Анисимов - 3 (Назаревич), 18:15 - 1:4. Чернов - 22 (Ротенберг, Дыняк), 29:51 - 1:5. Клопов - 19 (Политов), 32:43 - 2:5. Барабанов - 7 (бол., Васильев, Назаревич), 47:29 - 2:6. Назаревич - 26 (Чеботов, Барабанов), 56:22 - 2:7. Назаревич - 27 (Жабреев), 57:55 - 2:8.
Вратари: Кожокарь (Иноземцев, 0:49, Кожокарь, 32:43) - Устименко.
"Реактор" (Нижнекамск) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Хисамутдинов - 21 (Хасанов, Фавричников), 18:25 - 1:0. Шафигуллин - 19 (бол., Гильманов), 21:37 - 2:0. Челбаев - 13 (Лапин, Шашков), 56:29 - 2:1.
Вратари: Коротаев - Шарапов (59:24).
"Локо" (Ярославль) - "Красная Армия" (Москва) - 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Голы: Александров - 2 (Демин, Шепельков), 9:59 - 0:1. Беляев - 11 (бол., Лукичев), 19:27 - 1:1. Денисенко - 8 (Мисюль), 25:35 - 2:1. Рыбаков - 14 (Гизатуллин, Кудрявцев), 34:47 - 3:1. Денежкин - 3 (Бондырев, Кудрявцев), 42:45 - 4:1. Подлубошнов - 3 (Исхаков, Крашенинников), 47:40 - 4:2. Денежкин - 4 (Громов, Кудрявцев), 56:13 - 5:2.
Вратари: Окоряк - Кожанов.