Питерское "Динамо" забросило 5 шайб московскому

"Динамо" из Санкт-Петербурга победило московских одноклубников в матче регулярного чемпионата МХЛ. В таблице Западной конференции питерцы делят первое место со "СКА-1946".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Алмаз" (Череповец) - "Рига" - 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Голы: Грачев - 12 (Калугин), 4:49 - 1:0. Федоров - 1 (Мохов, Капустин), 26:09 - 2:0. Хомяков - 6 (бол., Мисюс), 28:27 - 2:1. Федоров - 2 (Климов, Капустин), 35:13 - 3:1. Хомяков - 7 (бол., Мисюс), 45:30 - 3:2. Марков - 6 (п.в., Гераськин), 59:08 - 4:2.

Вратари: Тяпкин - Ворис (58:50 - 59:08).

"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 5:2 (1:0, 0:1, 4:1)

Голы: Чернов - 4 (Лазовик), 11:45 - 1:0. Недилько - 3 (бол., Линник), 28:35 - 1:1. Галыгин - 2 (Чернов), 43:46 - 2:1. Мишкин - 8 (Бравый, Чернов), 45:50 - 3:1. Волошин - 13 (Лушников), 46:12 - 3:2. Тюнеев - 5, 50:56 - 4:2. Куликов - 2 (п.в., Тюнеев, Селютин), 58:07 - 5:2.

Вратари: Иванов - Боярчук (57:53 - 58:07).

"Толпар" (Уфа) - "Сарматы" (Оренбург) - 3:4 Б (1:0, 1:3, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Миргалиев - 7 (бол., Пачин), 16:51 - 1:0. Пачин - 6 (бол., Сорокин), 22:38 - 2:0. Риянов - 1 (Царегородцев, Ипатов), 26:23 - 2:1. Ипатов - 6 (Кунишников, Риянов), 29:09 - 2:2. Михалев - 9 (Корайкин, Сахаров), 29:44 - 2:3. Сытый - 5 (Петрунин), 44:55 - 3:3.

Победный буллит: Заречный.

Вратари: Грошев - Мельников.

"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Голы: Морозов - 4 (Меляков), 9:58 - 1:0. Меляков - 1 (бол., Вахрутдинов, Еркин), 23:16 - 2:0. Гайдеик - 11, 36:00 - 3:0. Грымзин - 11 (бол., Гайдеик, Еркин), 38:57 - 4:0.

Вратари: Нечистовский - Марчук.

"Реактор" (Нижнекамск) - "Спутник" (Альметьевск) - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Ульчинский - 4, 0:44 - 0:1. Хасанов - 14 (Хафизов, Хисамутдинов), 27:31 - 1:1. Тимиров - 15 (Гильманов), 57:34 - 2:1.

Вратари: Коротаев - Минегалиев (59:43).

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) - 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Голы: Дыняк - 16, 3:37 - 1:0. Михайлов - 6 (Чернов, Дыняк), 20:33 - 2:0. Назаревич - 13 (бол., Васин), 26:34 - 3:0. Налетов - 1 (Дыняк), 40:36 - 4:0. Назаревич - 14 (Андреев), 45:45 - 5:0. Чувилов - 6 (Кацевич, Андреев), 58:08 - 5:1.

Вратари: Устименко - Куликов.

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Красная Армия" (Москва) - 2:4 (1:2, 1:2, 0:0)

Голы: Лобанов - 9 (бол., Исхаков, Козырев), 2:01 - 0:1. Мокрицын - 7 (Демин), 14:03 - 0:2. Сультеев - 4 (Петьков), 19:41 - 1:2. Баринов - 1 (Милехин), 21:47 - 2:2. Долгопятов - 5 (Комиссаров), 26:55 - 2:3. Мещеряков - 5 (мен., Макеев), 39:50 - 2:4.

Вратари: Волков (Лысенков, 40:00, 56:50 - 57:14, 58:02 - 59:11) - Корепанов.

"Куньлунь Юниор" (Пекин) - "Тайфун" (Уссурийск) - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Раров - 1 (Кочкарев, Гончарук), 8:44 - 0:1. Александров - 15 (Кочкарев, Гончарук), 30:54 - 0:2. Гончарук - 8 (бол., Р. Тимофеев, Александров), 41:15 - 0:3. Епифанов - 4 (п.в., М. Гершкович, Никитин), 57:29 - 0:4.

Вратари: Мельдер (56:05 - 56:58, 57:18 - 57:29) - Булыгин.