Питерское "Динамо" в овертайме победило "Красную Армию" в первом матче 1/8 финала МХЛ

"Динамо" из Санкт-Петербурга обыграло "Красную Армию" в первом матче 1/8 финала плей-офф МХЛ - 3:2 ОТ.

МХЛ

1/8 финала

Первые матчи

"Авто" (Екатеринбург) - "Толпар" (Уфа) - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Седов - 1 (Суслов, Бухаров), 23:15 - 1:0. Дубовик - 1 (бол.), 43:36 - 2:0. Ивашов - 1 (мен., п.в., Митякин, Севостьянов), 57:42 - 3:0.

Вратари: Гросс - Тарасов (56:58 - 57:42).

"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Реактор" (Нижнекамск) - 4:6 (2:1, 0:2, 2:3)

Голы: Набиуллин - 1 (Паранин, Видилин), 13:05 - 0:1. Токарев - 1 (Олейников), 13:53 - 1:1. Дорофеев - 1 (Рожков, Коробкин), 14:58 - 2:1. Тимиров - 1 (бол., Фавричников, Хисамутдинов), 25:52 - 2:2. Набиуллин - 2 (бол., Галеев), 39:20 - 2:3. Галеев - 1 (Хисамутдинов), 50:47 - 2:4. Коробкин - 1 (Мишаков, Авраменко), 52:30 - 3:4. Рожков - 1 (Пятин, Авраменко), 55:07 - 4:4. Паранин - 1 (Полькин, Семенов), 57:57 - 4:5. Тимиров - 2 (п.в., Хисамутдинов), 59:43 - 4:6.

Вратари: Камышников (14:45 - 14:58, 59:05 - 59:43) - Коротаев.

"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Белые медведи" (Челябинск) - 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Лапин - 1 (Шульга, Михайлов), 3:24 - 1:0. Безруков - 1 (Кобяков), 4:03 - 1:1. Кобяков - 1 (Безруков), 34:54 - 1:2. Артемов - 1 (Сухов), 41:49 - 2:2. Шашков - 1 (Челбаев), 50:57 - 3:2. Шадрин - 1 (Безруков, Кобяков), 52:36 - 3:3. Кобяков - 2, 68:34 - 3:4.

Вратари: Шмаков - Мыльников.

"Локо" (Ярославль) - "Русские витязи" (Чехов) - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Алексеев - 1 (Фатеев), 19:39 - 1:0. Денисенко - 1 (Ковалев), 21:22 - 2:0.

Вратари: Коновалов - Дорожко.

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Крылья Советов" (Москва) - 6:3 (2:1, 3:0, 1:2)

Голы: Шабаров - 1 (Холоденин), 1:10 - 1:0. Полодян - 1 (Басистый, Кукштель), 6:44 - 2:0. Герич - 1 (Вяткин), 7:15 - 2:1. Николаев - 1 (Бухряков, Овечкин), 27:46 - 3:1. Ожгихин - 1 (Курбатов), 33:41 - 4:1. Ожгихин - 2 (Холоденин, Петьков), 38:44 - 5:1. Показанников - 1 (Вяткин), 45:10 - 5:2. Николаев - 2 (Холоденин), 54:06 - 6:2. Каптелин - 1 (Михасенок, Новоселов), 59:34 - 6:3.

Вратари: Волков - Кадочников.

"Спартак" (Москва) - "Алмаз" (Череповец) - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Розанов - 1 (Первов), 45:15 - 1:0. Круженков - 1 (Талалуев), 56:05 - 2:0.

Вратари: Сковронский - Артамкин (59:27).

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Красная Армия" (Москва) - 3:2 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Подлубошнов - 1 (Солопанов), 5:06 - 0:1. Жабреев - 1 (Шевченко), 5:48 - 1:1. Подлубошнов - 2 (бол., Мясищев, Бякин), 13:39 - 1:2. Барабанов - 1 (Назаревич), 43:23 - 2:2. Васильев - 1, 60:32 - 3:2.

Вратари: Устименко - Корепанов.

"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Ирбис" (Казань) - 9:1 (1:0, 4:1, 4:0)

Голы: Морозов - 1 (Шэн, Марченко), 1:26 - 1:0. Грымзин - 1 (бол., Еркин, Вахрутдинов), 20:19 - 2:0. Яремчук - 1 (бол., Карандеев, Руденко), 25:07 - 3:0. Яремчук - 2 (Дроздецких, Руденко), 27:45 - 4:0. Сошнин - 1, 30:40 - 4:1. Шэн - 1 (бол., Морозов, Марченко), 32:37 - 5:1. Марченко - 1 (бол., Юшкевич, Денисевич), 44:41 - 6:1. Шэн - 2 (бол., Юшкевич), 50:06 - 7:1. Е. Попов - 1 (бол., Анохин), 56:17 - 8:1. Еркин - 1 (Грымзин, Гайдеик), 59:34 - 9:1.

Вратари: Нечистовский - Мифтахов.