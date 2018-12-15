Питерское "Динамо" в гостях победило "Локо"

"Динамо" из Санкт-Петербурга обыграло "Локо" в матче регулярного чемпионата МХЛ - 3:2 ОТ. Ярославцы остались первыми в таблице "Запада".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Омские ястребы" (Омск) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)

Голы: Загидулин - 7 (Пронин), 0:32 - 0:1. Асташевский - 5 (Казаков, Грицюк), 8:01 - 1:1. Пленкин - 10 (Фростов, Морозов), 27:10 - 1:2. Сизиков - 10 (Богдашкин, Богуш), 36:58 - 1:3. Казаков - 9 (Асташевский), 44:37 - 2:3. Загидулин - 8 (Пронин, Сатаров), 44:57 - 2:4. Грицюк - 7 (Дмитричев), 51:54 - 3:4.

Вратари: Романов (57:57) - Синькевич.

"СКА-Варяги" (Ленинградская область) - "Динамо" (Москва) - 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Голы: Алтыбармакян - 13 (Куянов), 22:58 - 1:0. Аль-Джилауи - 2 (Мужиков), 33:17 - 1:1. Егоров - 3 (Мужиков, Аль-Джилауи), 39:01 - 1:2. Галиуллин - 6 (Куянов), 43:17 - 2:2. Кацевич - 9 (Райко, Егоров), 55:27 - 2:3. Кацевич - 10 (п.в., Бабушкин), 59:59 - 2:4.

Вратари: Николаев (57:12 - 57:18, 58:00 - 58:36Мельничук, 59:59) - Райко.

"Белые медведи" (Челябинск) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 5:2 (2:2, 3:0, 0:0)

Голы: Юров - 9 (Давыдов, Пастухов), 7:21 - 0:1. Сухов - 3 (Давыдов), 8:08 - 0:2. Лукин - 4 (Кобяков, Абрамов), 11:36 - 1:2. Лукин - 5 (Вдовин, Абрамов), 18:49 - 2:2. Кобяков - 3 (Абрамов), 30:49 - 3:2. Попов - 13 (Ширяев), 33:27 - 4:2. Гатиятулин - 5 (бол., Попов, Степанов), 37:42 - 5:2.

Вратари: Мыльников (Шаров, 8:08) - Щербаков (Шмаков, 40:00).

"Чайка" (Нижний Новгород) - "Русские витязи" (Чехов) - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Томилов - 9 (бол., Коломаров), 11:06 - 1:0. Бардаков - 6 (Сараев, Горохов), 16:31 - 1:1. Коротин - 5 (Панчук), 20:23 - 2:1. Горохов - 6 (Сараев), 36:42 - 2:2. Храпский - 5 (Растворов, Пыленков), 56:55 - 2:3.

Вратари: Андреев (59:30) - Чечелев.

"Реактор" (Нижнекамск) - "Ладья" (Тольятти) - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Хисамутдинов - 16 (Шафигуллин), 12:11 - 1:0. Кухарев - 10 (Грошев, С. Журавлев), 19:35 - 1:1. Хисамутдинов - 17 (Шамбазов), 37:23 - 2:1.

Вратари: Озолин - Банников (59:02).

"Спутник" (Альметьевск) - "Ирбис" (Казань) - 2:4 (1:4, 1:0, 0:0)

Голы: Бархаткин - 8, 2:14 - 1:0. Пьянов - 6 (Ахметгалиев), 3:18 - 1:1. Шестопалов - 3 (буллит), 10:48 - 1:2. М. Быков - 7 (бол., Ахметгалиев), 12:07 - 1:3. Вильданов - 13 (бол., М. Быков), 12:38 - 1:4. Закиров - 11 (бол., Галимзянов, Назмутдинов), 30:59 - 2:4.

Вратари: Минегалиев - Ахтямов.

"Локо" (Ярославль) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Никулин - 3 (Чефанов), 6:37 - 1:0. Зенчиков - 11, 12:09 - 2:0. Михайлов - 15 (Е. Анисимов), 36:49 - 2:1. Назаревич - 25 (Яковлев), 59:44 - 2:2. Назаревич - 26 (Жабреев), 60:34 - 2:3.

Вратари: Окоряк - Устименко (59:22 - 59:44).

"Алмаз" (Череповец) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 4:1 (0:1, 0:0, 4:0)

Голы: Ибрагимов - 8 (Козлов, Манин), 13:44 - 0:1. Сычушкин - 2 (Грачев, Климов), 52:44 - 1:1. Грачев - 3 (Марков, Климов), 55:37 - 2:1. Неволин - 8 (Замалиев, Жирнов), 57:20 - 3:1. Климов - 21 (Грачев, Марков), 59:17 - 4:1.

Вратари: Шугаев - Лысенков (59:22).

"Атланты" (Мытищи) - "Капитан" (Ступино) - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Меркулов - 11 (Гараев, Казаков), 0:23 - 0:1. Тюнеев - 4 (Царев), 13:34 - 1:1. Беркутов - 1 (Бобров, Тюнеев), 38:38 - 2:1. Гилязеев - 4 (бол., Силантьев, Смирнов), 50:21 - 3:1.

Вратари: Синегубкин - Михайлов.