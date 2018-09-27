Питерское "Динамо" победило "Спартак" в МХЛ

"Динамо" из Санкт-Петербурга обыграло "Спартак" в матче регулярного чемпионата МХЛ - 5:3. Встреча стала самой результативной за сегодняшний игровой день.

Самой крупной же победы добилось "Динамо" из Москвы, разгромившее "КРС Хейлунцзян" - 6:0.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 3:5 (1:0, 1:4, 1:1)

Голы: Круженков - 2 (Кузьменко), 2:43 - 1:0. Хохлов - 1 (Рогозин), 22:25 - 1:1. Михайлов - 1 (Е. Анисимов), 24:08 - 1:2. Баранов - 4 (Хохлов), 25:37 - 1:3. Булимов - 4 (бол., Леванов), 29:01 - 2:3. Михайлов - 2 (бол., Васин, Баранов), 35:54 - 2:4. Круженков - 3 (Леванов), 53:54 - 3:4. Жиляков - 1 (п.в.), 59:39 - 3:5.

Вратари: Сковронский (58:43 - 59:08, 59:25 - 59:39) - Устименко.

"КРС Хейлунцзян" (Пекин) - "Динамо" (Москва) - 0:6 (0:0, 0:4, 0:2)

Голы: Аль-Джилауи - 1 (бол., Ларшин, Чувилов), 33:12 - 0:1. Михайлов - 1 (Кацевич), 35:36 - 0:2. Чувилов - 2 (бол., Семенеко, Ларшин), 38:24 - 0:3. Мошкин - 1 (Широченко), 39:55 - 0:4. Круглов - 2 (бол., Семенеко, Казаманов), 41:27 - 0:5. Казаманов - 3 (бол., Круглов), 42:50 - 0:6.

Вратари: О'Брайен (Цяо Кевин, 40:00) - Куликов.

"Толпар" (Уфа) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Голы: Башкиров - 3 (Анохин), 7:30 - 1:0. Козлов - 1 (Летов), 25:31 - 2:0. Колодько - 2 (Сулейманов, Чегошев), 26:07 - 2:1. Анохин - 1 (Башкиров), 26:29 - 3:1. Сытый - 3 (бол., Анохин, Баканин), 45:04 - 4:1. Синявский - 3 (Козлов, Шафеев), 54:37 - 5:1. Богдашкин - 2 (бол., Богуш, Сизиков), 57:42 - 5:2.

Вратари: Грошев - Югов (Синькевич, 26:29).

"Сарматы" (Оренбург) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Малахов - 3 (Новиков, Уколов), 10:32 - 1:0. Агеев - 1 (Сальвассер), 17:26 - 2:0. Соколка - 2 (бол., Тявин), 57:03 - 3:0.

Вратари: Мустафин - Булыгин.

"Реактор" (Нижнекамск) - "Белые медведи" (Челябинск) - 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Голы: Лукин - 2, 7:30 - 0:1. Попов - 6 (Ясинский, Степанов), 14:10 - 0:2. Мутовин - 1 (Лукин), 24:10 - 0:3. Грошев - 2, 29:07 - 1:3. Паранин - 2 (бол., Пузанов, Семенов), 50:06 - 2:3. Кулиев - 4 (п.в., Шабанов, Мансуров), 59:46 - 2:4.

Вратари: Озолин (58:49 - 59:46) - Горбунов.

"Локо" (Ярославль) - "Атланты" (Мытищи) - 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Голы: Гончарук - 7 (бол., Христов, Терещенко), 11:07 - 0:1. Червоненко - 6 (Миронов), 44:44 - 1:1. Смирнов - 2 (Манин), 57:40 - 2:1.

Вратари: Яковлев - Шарапов (59:18).

"Русские витязи" (Чехов) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Злодеев - 1 (Верба), 20:35 - 1:0. Линник - 4 (Мисько, Карпов), 38:06 - 1:1. Бабушкин - 4, 62:30 - 1:2.

Вратари: Чечелев - Колупаев.

"Алмаз" (Череповец) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Федоров - 3 (Губин, Климов), 7:49 - 1:0. Казакевич - 1 (бол., Коротин, Поносов), 26:34 - 1:1. Томилов - 3 (бол., Платонов, Стальнов), 43:28 - 1:2. Клопов - 1 (п.в., Бедняков, Коротин), 58:50 - 1:3.

Вратари: Шостак (58:15 - 58:50, 58:53) - Кожокарь.

"Капитан" (Ступино) - "Тайфун" (Уссурийск) - 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Голы: Тютчев - 1 (Попов, Дан. Пяткин), 5:37 - 1:0. Понкратов - 2 (Тютчев, Сурканов), 34:54 - 2:0. Никитин - 1 (Ивашкин, Клисунов), 36:15 - 2:1. Нарзяев - 1 (Казаков, Жилин), 37:13 - 3:1. Гараев - 4 (Кузнецов), 41:25 - 4:1. Трофимов - 1 (Попов, Тютчев), 55:39 - 5:1.

Вратари: Березинский - Глазатов.

"Крылья Советов" (Москва) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Манин - 1 (Козлов, Бухряков), 28:22 - 0:1. Лебедкин - 2, 41:33 - 1:1. Подколзин - 4, 44:51 - 1:2. Морозов - 5 (Марченко), 56:27 - 1:3.

Вратари: Кадочников (58:51) - Лысенков.