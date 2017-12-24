Питерское "Динамо" победило московское, "СКА-1946" одолел "Красную Армию"

"Динамо" из Санкт-Петербурга забросило три безответных шайбы московским одноклубникам в матче регулярного чемпионата МХЛ.

В другой встрече "СКА-1946" одолел "Красную Армию" и обошел ее в турнирной таблице "Запада".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Толпар" (Уфа) - 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Жданов - 3 (бол., Сизиков, Рубан), 10:40 - 1:0. Лудцев - 11 (бол., Караваев, Олендаренко), 26:40 - 2:0. Рубан - 21 (Сизиков, Левашов), 27:18 - 3:0. Пустозеров - 6, 31:33 - 3:1. Рубан - 22 (мен., Левашов), 43:15 - 4:1.

Вратари: Югов - Грошев (Тарасов, 27:18).

"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Авто" (Екатеринбург) - 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Белоцкий - 12 (Муравьев), 11:31 - 0:1. Седов - 1 (Голещихин), 21:33 - 0:2. Кривченков - 3 (Терещенко), 22:47 - 1:2. Петраков - 3 (Белоцкий, Муравьев), 37:30 - 1:3. Аксененко - 5 (Кононов, Ткаченко), 45:46 - 2:3.

Вратари: Шмаков (59:34) - Галкин.

"Реактор" (Нижнекамск) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 2:5 (2:1, 0:0, 0:4)

Голы: М. Гусев - 1 (бол., Хасанов, Хисамутдинов), 8:36 - 1:0. Зотов - 4 (Дубин, Коробкин), 14:06 - 1:1. Бикмуллин - 3 (Паранин, Шарифьянов), 18:00 - 2:1. Герасимов - 7 (Спиридонов, Дорофеев), 41:01 - 2:2. Дорофеев - 15 (Шешин, Герасимов), 43:03 - 2:3. Шешин - 7, 53:03 - 2:4. Дубин - 12 (мен., п.в., Янчевский), 58:50 - 2:5.

Вратари: Анаркулов (57:24 - 58:50) - Камышников.

"Спутник" (Альметьевск) - "Сарматы" (Оренбург) - 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Голы: Любишкин - 13 (Юлбарисов), 5:47 - 0:1. Чупин - 7 (Смирнов, Антонов), 26:43 - 1:1. Каримов - 3 (бол., Смирнов), 28:44 - 2:1. Тимашев - 1 (Аладинский, Катаев), 42:21 - 2:2. Шулешов - 1 (мен., Багин, Тявин), 55:14 - 2:3.

Вратари: Минегалиев (59:49) - Шарыгин.

"Динамо" (Москва) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Баранов - 6 (бол., Чернов, Дыняк), 30:01 - 0:1. Чернов - 14 (Шепитько, Дыняк), 34:59 - 0:2. Васильев - 17 (п.в., Чернов, Дыняк), 59:46 - 0:3.

Вратари: Кузнецов (58:36 - 59:46) - Устименко.

"Красная Армия" (Москва) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)

Голы: Шабаров - 11 (Милехин), 6:36 - 0:1. Милехин - 10 (Царюк, Шабаров), 12:23 - 0:2. Романов - 6 (Исхаков, Соркин), 32:16 - 1:2. Лобанов - 13 (Солопанов, Крашенинников), 37:22 - 2:2. Милехин - 11 (Басистый, Петьков), 45:05 - 2:3. Царюк - 17 (Сультеев, Галенюк), 47:09 - 2:4. Ртищев - 9 (Романов, Козырев), 59:43 - 3:4.

Вратари: Самойлов (59:43) - Лысенков.

"Русские витязи" (Чехов) - "Атланты" (Мытищи) - 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Растворов - 7 (Верба), 17:52 - 1:0. Кожемякин - 4 (бол., Верба), 31:34 - 2:0. Христов - 4 (бол., Морозов, Клепко), 36:52 - 2:1. Дудкин - 6 (бол., Правило, Захаров), 43:03 - 2:2.

Победный буллит: Гончаров.

Вратари: Доненко - Калинин.

"Рига" - "Алмаз" (Череповец) - 0:6 (0:3, 0:0, 0:3)

Голы: Орлов - 4 (Федоров, Казаков), 6:04 - 0:1. Климов - 16 (Марков, Заплатников), 7:47 - 0:2. Федоров - 5 (Горланов, Казаков), 12:55 - 0:3. Замалиев - 5 (Казаков, Морулев), 47:36 - 0:4. Жирнов - 11 (Замалиев), 54:55 - 0:5. Замалиев - 6 (Жирнов), 58:55 - 0:6.

Вратари: Ворис (Борсковичс, 12:55) - Шостак.

"Ладья" (Тольятти) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 7:3 (4:0, 1:1, 2:2)

Голы: Поляничев - 4 (бол., Переляев), 6:09 - 1:0. Бабенко - 3 (Сыромятников), 7:15 - 2:0. Кизимов - 5 (Цыбин), 9:13 - 3:0. Грошев - 9 (Усманов, Сыромятников), 11:38 - 4:0. Воробьев - 11 (бол., Брютов), 24:30 - 4:1. Башлаев - 3 (мен., Кухарев), 35:57 - 5:1. Арзамасцев - 9 (Сусликов), 46:50 - 5:2. Грошев - 10 (бол., Бабенко , Усманов), 50:27 - 6:2. П. Ушаков - 3 (бол., Пылаев), 51:47 - 6:3. Сыромятников - 10 (мен.), 55:56 - 7:3.

Вратари: Ялбуев - Марчук.