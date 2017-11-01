Питерское "Динамо" одолело "Красную Армию", выиграв 14-й матч в МХЛ подряд

"Динамо" из Санкт-Петербурга победило "Красную Армию" в матче регулярного чемпионата МХЛ. Для бело-голубых это 14-я победа подряд с разницей шайб 75-22. Последний раз они проигрывали "Локо" еще в сентябре.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Цицюра - 6 (Сультеев, Николаев), 0:25 - 1:0. Аль-Джилауи - 1 (Андреев, Васильев), 14:23 - 1:1. Васильев - 1 (Ефимов), 31:03 - 2:1. Ожгихин - 2 (Шарпанских), 41:15 - 3:1.

Вратари: Лысенков - Куликов (59:13).

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Красная Армия" (Москва) - 3:2 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Васильев - 13 (Ельшанский), 9:05 - 1:0. Долгопятов - 6 (Ртищев), 13:38 - 1:1. Шепитько - 1 (Никулин), 14:31 - 2:1. А. Алексеев - 2 (Соркин), 37:17 - 2:2.

Победный буллит: Шепитько.

Вратари: Устименко - Самойлов.

"Авто" (Екатеринбург) - "Сарматы" (Оренбург) - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Бухаров - 2 (Гущин, Лебединец), 19:13 - 1:0. Куров - 4 (Пивунов, Юлбарисов), 34:04 - 1:1. Кошелев - 9 (Щемеров, Муравьев), 35:50 - 2:1. Шарипов - 6 (Муравьев), 44:37 - 3:1.

Вратари: Дробышевский - Мельников (59:18).

"Куньлунь Юниор" (Пекин) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 4:3 ОТ (3:2, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Лушников - 6 (мен.), 4:26 - 0:1. Виитанен - 4 (Янь Жуйнань), 7:32 - 1:1. Крутий - 21 (Хуан Цяньи, Стрижов), 8:24 - 2:1. Линник - 5 (Мисько, Недилько), 13:08 - 2:2. Крутий - 22 (Хуан Цяньи, Стрижов), 16:51 - 3:2. Линник - 6, 22:46 - 3:3. Калейниковас - 8 (бол., Мартынюк, Стрижов), 63:59 - 4:3.

Вратари: Кулмала - Боярчук.