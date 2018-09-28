Питерское "Динамо" обыграло "Спартак" в МХЛ

Питерское "Динамо" обыграло московский "Спартак" в МХЛ - 3:1.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Русские витязи" (Чехов) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
Голы: Мисько - 2 (Крамаренко, Линник), 9:19 - 0:1. Моисеев - 1 (бол., Бардаков), 31:18 - 1:1. Гончаров - 2 (Растворов, Буренов), 34:44 - 2:1. Бардаков - 4 (Буренов), 37:20 - 3:1. Буренов - 1 (Бардаков, Моисеев), 40:16 - 4:1. Сараев - 2 (Замбахидзе, Исмагилов), 51:43 - 5:1. Бабушкин - 5 (бол., Иванов), 54:53 - 5:2.
Вратари: Беспалов (Черепанов, 20:00) - Колупаев (А. Мартынов, 40:16).
Судья: Бакин.
28 сентября. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".
"КРС Хейлунцзян" (Пекин) - "МХК Динамо" (Москва) - 2:5 (0:0, 2:3, 0:2)
Голы: Риггз - 2 (Абрамов, Сарапульцев), 24:51 - 1:0. Ли - 2 (Лобанов), 25:07 - 2:0. Круглов - 3 (Кацевич), 27:15 - 2:1. Егоров - 1 (Ларшин, Чувилов), 27:36 - 2:2. Кацевич - 2 (Мошкин, Широченко), 37:00 - 2:3. Петрунин - 1 (бол., Семенеко), 44:32 - 2:4. Круглов - 4 (п.в., Михайлов), 58:33 - 2:5.
Вратари: О'Брайен (57:45 - 58:33) - Райко.
Судьи: Потапов, Светилов.
28 сентября. Харбин. Harbin.
"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
Голы: Дроздецких - 3 (Латышевич), 16:19 - 0:1. Лоза - 3 (Гайдеик, Чусовитин), 24:21 - 0:2. Спиридонов - 4 (мен.), 33:38 - 1:2. Дрягилев - 1 (бол., Руденко, Латышевич), 39:48 - 1:3.
Вратари: Камышников (Щетилин, 24:48, 59:06) - Ступин.
Судьи: Комаров, Степучев.
28 сентября. Магнитогорск. "Арена-Металлург".
"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Ирбис" (Казань) - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Голы: Лагунов - 3 (бол., Хрипков, Майоров), 30:22 - 1:0. Столяров - 1, 43:18 - 2:0. М. Быков - 3 (Зайцев, Ситдиков), 50:02 - 2:1. Столяров - 2, 52:17 - 3:1.
Вратари: Нурек - Ахтямов (59:43).
Судья: Матюша.
28 сентября. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.
"Снежные барсы" (Астана) - "Ладья" (Тольятти) - 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1)
Голы: Бойко - 2 (бол., Балдин, Гусейнов), 24:55 - 1:0. С-н Данияр - 3 (бол., Балдин), 26:54 - 2:0. Костенко - 3 (Николенко), 41:52 - 2:1. Костенко - 4, 44:36 - 2:2. Гришаков - 2, 63:05 - 2:3.
Вратари: Еремеев - Забродин.
Судья: Косарезов.
28 сентября. Астана. "Барыс-Арена".
"Авто" (Екатеринбург) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)
Голы: Потапов - 3 (бол., Кононов, Коньков), 8:32 - 0:1. Кривченков - 1, 15:57 - 0:2. Захаров - 3 (Овчинников, Тютяев), 19:17 - 1:2. Бухаров - 1 (Седов), 30:01 - 2:2. Павленко - 2 (Рассейкин, Богатырев), 30:58 - 3:2. Белоцкий - 2 (бол., Кузнецов, Рассейкин), 39:53 - 4:2. Дербенев - 4 (мен., п.в., Дубовик), 59:38 - 5:2.
Вратари: Исаев - Шмаков (58:41 - 59:38).
Судьи: Мельников, Хуторов.
28 сентября. Екатеринбург. КРК "Уралец".
"МХК Спартак" (Москва) - "МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Е. Анисимов - 1 (Кудрявцев, Михайлов), 6:14 - 0:1. Жабреев - 4 (бол., Васильев, Баранов), 25:53 - 0:2. Кравченко - 3 (бол., Шалагин, Сорокин), 31:29 - 1:2. Васильев - 5 (п.в.), 59:50 - 1:3.
Вратари: Сковронский (59:08 - 59:50) - Устименко.
Судьи: Арзамазов, Ермолаев.
28 сентября. Москва. ВТБ Ледовый дворец (малая арена).
"Локо" (Ярославль) - "Атланты" (Мытищи) - 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
Голы: Аноховский - 5 (Дяденькин), 14:09 - 1:0. Зенчиков - 2 (Миронов, Лисин), 23:14 - 2:0. Погонченков - 6 (бол., Шакиров), 31:43 - 2:1. Николаев - 3 (бол.), 36:51 - 3:1. Дарьин - 1 (Смирнов), 38:55 - 4:1. Гутик - 1 (Николаев, Бычков), 41:28 - 5:1.
Вратари: Яковлев (Тулепов, 49:57) - Синегубкин.
Судьи: Кондратьев, Фатихов.
28 сентября. Ярославль. СК ХК "Локомотив".
"Алмаз" (Череповец) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 6:3 (2:2, 1:1, 3:0)
Голы: Марков - 4, 0:22 - 1:0. Томилов - 4 (Жданов, Платонов), 1:05 - 1:1. Почивалов - 4 (Томи, Козлов), 4:47 - 1:2. Казаков - 3, 14:27 - 2:2. Замалиев - 4 (бол., Жирнов, Николаев), 21:27 - 3:2. Стальнов - 4 (Томилов), 39:13 - 3:3. Казаков - 4 (Николаев), 45:22 - 4:3. Замалиев - 5 (Николаев, Данч), 48:49 - 5:3. Климов - 4 (бол., Федоров, Морулев), 51:37 - 6:3.
Вратари: Шугаев - Кожокарь (Андреев, 48:49).
Судьи: Хартин, Чернышев.
28 сентября. Череповец. "Ледовый дворец".
"Крылья Советов" (Москва) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
Голы: Морозов - 6 (бол., Марченко, Арефьев), 3:05 - 0:1. Шабаров - 2 (Шеховцов), 7:02 - 0:2. Подколзин - 5 (Лысенков, Баринов), 19:49 - 0:3. Цыплаков - 2 (Ибрагимов, Овечкин), 35:17 - 0:4.
Вратари: Рыбалкин - Лысенков.
Судьи: Барулин, Самарин.
28 сентября. Москва. УДС "Крылья Советов".
"Капитан" (Ступино) - "Тайфун" (Уссурийск) - 3:2 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Гейдаров - 1 (Сергиевский), 2:44 - 0:1. Драгун - 2 (Дробин, Жолобов), 19:57 - 0:2. И. Кожухов - 1 (Казаков), 28:48 - 1:2. Гордеев - 2 (Гараев, Понкратов), 30:41 - 2:2.
Победный буллит: Попов.
Вратари: Березинский (Михайлов, 20:00) - Глазатов.
Судьи: Воронцов, Колонутов.
28 сентября. Ступино. ЛДС имени В.М.Боброва.