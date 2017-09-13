Питерское "Динамо" обыграло "СКА-Серебряные львы" и возглавило таблицу "Запада"

"Динамо" из Санкт-Петербурга одолело другой питерский клуб - "СКА-Серебряные львы" - в матче регулярного чемпионата МХЛ. Победа помогла клубу выйти в лидеры таблицы Западной конференции. У молодежки другого "Динамо" - московского - также 14 очков, но хуже разность шайб.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 3:5 (2:2, 1:2, 0:1)

Голы: Котов - 1 (Тарасов), 1:58 - 1:0. Гришанов - 2, 2:52 - 1:1. Рубан - 4 (мен., Олендаренко), 7:57 - 2:1. Шишов - 1 (бол., Зубов), 10:41 - 2:2. Клавдиев - 2 (Шишов), 24:29 - 2:3. Вакуленко - 1 (Писмаркин), 28:18 - 2:4. Колодько - 2 (Гилязеев, Ивлев), 30:44 - 3:4. Назаренко - 1 (Вакуленко, Бекетаев), 42:53 - 3:5.

Вратари: Катюхин (Барышников, 28:18) - Шутов.

"Тайфун" (Уссурийск) - "Капитан" (Ступино) - 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Кузнецов - 1, 20:51 - 1:0. Епифанов - 1 (Ивашкин), 42:36 - 2:0. Старков - 1 (Гараев), 44:11 - 2:1. Куруськин - 1 (Старков, Кашафетдинов), 48:50 - 2:2. Жилин - 1 (Семыкин), 60:24 - 2:3.

Вратари: Синькевич - Кочетков.

"Ирбис" (Казань) - "Авто" (Екатеринбург) - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Валеев - 3, 23:41 - 1:0. Валеев - 4 (Галимов, Мужиков), 27:12 - 2:0. Муравьев - 5 (Ивашов, Федоров), 34:45 - 2:1. Д. Марушев - 2 (Ахметгалиев), 56:01 - 3:1.

Вратари: Мифтахов - Гросс (58:50).

"Ладья" (Тольятти) - "Толпар" (Уфа) - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Вл. Журавлев - 2, 3:19 - 1:0. Кизимов - 1, 47:18 - 2:0.

Вратари: Никоноров - Тарасов.

"Рига" - "Динамо" (Москва) - 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Голы: Чувилов - 2 (Леонов), 6:07 - 0:1. Кацевич - 1 (Казаманов), 26:02 - 0:2. Муранов - 4 (бол., Озеров, Долгушкин), 29:12 - 0:3. Чувилов - 3 (Осин, Васильев), 49:20 - 0:4. Калькис - 2 (Хомяков), 51:57 - 1:4. Федоров - 2 (бол., Карклс), 55:56 - 2:4.

Вратари: Ворис - Райко.

"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы: Дыняк - 2 (Жабреев), 6:09 - 0:1. Поляков - 1 (Лазовик, Ведерников), 41:24 - 1:1. Шикун - 1 (Шкоденко), 41:36 - 2:1. Васильев - 3 (Ельшанский, Назаревич), 43:00 - 2:2. Дыняк - 3 (Баранов), 60:39 - 2:3.

Вратари: Николаев - Устименко.

"Куньлунь Юниор" (Пекин) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Царюк - 1 (Милехин), 17:13 - 0:1. Милехин - 1 (бол., Басистый, Шабаров), 25:10 - 0:2. Петьков - 3 (Ожгихин), 36:48 - 0:3. Курбатов - 1 (Бондарук), 45:05 - 0:4.

Вратари: Кулмала - Лысенков.