Отравившиеся игроки "Кузнецких медведей" выписаны из больницы

Врач "Кузнецких медведей" Дмитрий Чурбаков подчеркнул, что 12 игроков, а также администратор и массажист выписаны из больницы. Ранее хоккеисты и некоторые члены персонала были госпитализированы в одно из медицинских учреждений города Тюмени с признаками пищевого отравления.

- Все ребята чувствуют себя удовлетворительно, - приводит пресс-служба "Кузни" слова Чурбакова. - Самочувствие ни у кого не страдает. Сегодня все наши ребята выписываются из больницы, и вечером 10 января всей командой, которая была в стационаре, выезжаем в Новокузнецк. Другая часть команды отправилась в Новокузнецк из Тюмени еще раньше, когда было принято решение о переносе матчей с "Мамонтами Югры".

- Когда хоккеисты ориентировочно смогут приступить к тренировочному процессу?

- Думаю, что на восстановление потребуется минимум 2-3 дня.

Напомним, что ближайший матч в чемпионате МХЛ "Кузнецкие медведи" проведут 19 января в Новокузнецке против "Сарматов".