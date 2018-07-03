Отец Алины Загитовой стал тренером в системе "Ак Барса"

Хоккейный тренер Ильназ Загитов подписал контракт с клубом МХЛ "Ирбис". Как сообщили "Бизнес Онлайн" в "Ак Барсе", сегодня была достигнута договоренность со специалистом.

В новом клубе у тренера будет должность ассистента. Срок и условия контракта не разглашаются.

Раннее тренер работал в ВХЛ и тренировал "Ижсталь", с которой дважды выходил в финал "Кубка Братины".

Отметим, что дочь Ильназа –известная фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова​.