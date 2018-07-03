Отец Алины Загитовой стал тренером в системе "Ак Барса"

Хоккейный тренер Ильназ Загитов подписал контракт с клубом МХЛ "Ирбис". Как сообщили "Бизнес Онлайн" в "Ак Барсе", сегодня была достигнута договоренность со специалистом.
В новом клубе у тренера будет должность ассистента. Срок и условия контракта не разглашаются.
Раннее тренер работал в ВХЛ и тренировал "Ижсталь", с которой дважды выходил в финал "Кубка Братины".
Отметим, что дочь Ильназа –известная фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова.
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