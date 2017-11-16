Отец Алексея Полодяна: "Характер и кавказские корни придают ему уверенности"

Отец нападающего "СКА-Невы" и молодежной сборной России Алексея Полодяна Альберт отметил, что его сын отлично взаимодействует в связке с Андреем Алтыбармакяном.

По его словам, дуэт сыгрался еще в "СКА-Серебряных львах".

– Во "Львах" собрали достаточно сильную команду, куда приехали лидеры из других регионов, – сказал отец Алексея Полодяна Альберт. – Леша рос в конкурентной среде и начал тянуться к ребятам и проявлять себя. Их начали наигрывать вместе с Андреем Алтыбармакяном, и результат пришел. Вскоре они вместе выходили в молодежной команде "Львов".

Сейчас в сборной вернули эту связку, и пока все получается. Парни чувствуют и прекрасно понимают друг друга, никто не жадничает. Их учили играть в один хоккей, но, безусловно, характер и кавказские корни придают уверенности. (Евгений БЕЛОУСОВ)