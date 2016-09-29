"Омские ястребы" забросили "Алтаю" 11 шайб

"Омские ястребы" в гостевом матче регулярного чемпионата МХЛ разгромили "Алтай" – 11:3. Также побед добились "Стальные лисы", "Белые медведи", "Сарматы" и "Локо".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Спутник" (Альметьевск) - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Чупин - 3 (Фасхутдинов), 5:40 - 0:1. Меньщиков - 5 (Шурыгин, Харькин), 25:04 - 1:1. Харькин - 2 (Меньщиков, Дубин), 50:09 - 2:1. Башкиров - 1 (Абдуллин, Коновальчук), 58:11 - 3:1.

Вратари: Лозебников - Минегалиев.

"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Омские ястребы" (Омск) - 3:11 (2:1, 0:7, 1:3)

Голы: Ширгазиев - 2 (Шама), 2:20 - 0:1. Меньщиков - 4 (Киселев, Белозеров), 14:19 - 1:1. Пархоменко - 4 (Абакумов, Киселев), 16:21 - 2:1. Ковалев - 7 (Бугров), 21:09 - 2:2. Голещихин - 8 (Щеголев), 29:57 - 2:3. Крашенинин - 1 (Сальвассер), 32:22 - 2:4. Голещихин - 9 (А. Манукян), 33:01 - 2:5. Голещихин - 10 (мен., Третьяков, Яценко), 34:33 - 2:6. А. Манукян - 6 (бол., Третьяков, Яценко), 38:48 - 2:7. Шутов - 1 (бол., Ковалев), 39:45 - 2:8. А. Манукян - 7 (мен., Ковалев), 45:16 - 2:9. Мизюрин - 7 (Яценко), 47:12 - 2:10. Белозеров - 1 (Меньщиков), 51:59 - 3:10. Ковалев - 8 (мен., п.в., Щеголев), 59:37 - 3:11.

Вратари: Каратаев (Шутов, 32:44, Каратаев, 40:00, 58:56 - 59:37) - Лобачев (Утюгов, 51:44).

"Снежные барсы" (Астана) - "Белые медведи" (Челябинск) - 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Коновалов - 5 (Кулиев, Волобуев), 23:40 - 0:1. Орехов - 2 (Мельников, Леонтьев), 39:59 - 1:1. Тертышный - 4 (бол., Шепелев, Лавриненко), 61:52 - 1:2.

Вратари: Леонтьев - Мустафин.

"Сарматы" (Оренбург) - "Реактор" (Нижнекамск) - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Самигуллин - 3 (Багин, Герасимов), 59:51 - 1:0.

Нереализованный буллит: Залалутдинов (45:02, Сарматы).

Вратари: Кудашев - Голованов.

"Локо" (Ярославль) - "Русские витязи" (Чехов) - 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

Голы: Зенчиков - 2 (Г. Денисенко), 1:32 - 1:0. Г. Денисенко - 1 (Г.С. Иванов), 21:26 - 2:0. Чуйков - 1 (Моисеев), 21:43 - 2:1. Г.С. Иванов - 2 (бол., Ковалев), 25:58 - 3:1. Каюмов - 3 (Ильенко, Г. Денисенко), 34:13 - 4:1. Ковалев - 1 (бол., Г.С. Иванов, Каюмов), 46:59 - 5:1.

Вратари: Красоткин - Доненко (Дорожко, 36:29).