"Омские ястребы" забросили 9 шайб в ворота "Алтая". "Рига" дома не смогла обыграть "Локо"

"Белые медведи" по-прежнему сохраняют первую позицию в турнирной таблице восточной конференции. "Омские ястребы", разгромив "Алтай", стараются приблизиться к лидеру.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Белые медведи" (Челябинск) - "Снежные барсы" (Астана) - 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Голы: Тертышный - 7 (Кравцов, Коновалов), 8:43 - 1:0. Афонасьевский - 5, 12:14 - 2:0. Ар. Ананичев - 7 (Гурков, Мелихов), 24:37 - 2:1. Ар. Ананичев - 8 (Гурков), 28:01 - 2:2. Подкорытов - 5 (Тертышный), 46:36 - 3:2.

Вратари: Мустафин - Леонтьев (59:32).

Судьи: Меньших, Раминг.

13 октября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.

"Омские ястребы" (Омск) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 9:0 (2:0, 4:0, 3:0)

Голы: Ширгазиев - 3 (бол., Мельников, Самохвалов), 7:30 - 1:0. Крашенинин - 3, 12:00 - 2:0. А. Манукян - 12 (Ковалев, Ковалев), 20:17 - 3:0. Воронин - 1 (Орлов, Лобанов), 21:59 - 4:0. Мельников - 5 (А. Манукян), 32:11 - 5:0. А. Манукян - 13 (Щеголев, Ковалев), 39:33 - 6:0. Щеголев - 5, 47:08 - 7:0. Шама - 2 (Блинов), 57:43 - 8:0. Лобанов - 2 (Мельников), 58:25 - 9:0.

Вратари: Утюгов - Устинович (Шутов, 32:11).

Судьи: Бакин, Нестеров.

13 октября. Омск. "Арена Омск".

"МХК Спартак" (Москва) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Голы: Бакулин - 1 (Милехин, Царюк), 9:45 - 0:1. Кукштель - 6 (Барабанов, Курбатов), 18:12 - 0:2. Леванов - 3 (бол., Булимов), 21:14 - 1:2. Мойсеев - 2 (мен., Курбатов, М. Мальцев), 21:34 - 1:3. А. Волков - 4 (Ожгихин, Валенцов), 28:29 - 1:4. А. Волков - 5 (Ожгихин), 47:30 - 1:5. Шустров - 3 (Ревацкий), 59:35 - 2:5.

Вратари: Сковронский - К.Л. Волков.

Судьи: Арзамазов, Солнцев.

13 октября. Москва. ЛД "Сокольники".

"ХК Рига" (Рига) - "Локо" (Ярославль) - 3:6 (0:1, 1:1, 2:4)

Голы: Г.С. Иванов - 3 (Павликов, Ковалев), 17:26 - 0:1. Романов - 1 (Мих. Беляев), 20:48 - 0:2. Сичевс - 2 (бол., Карклс, Д. Берзиньш), 36:40 - 1:2. Слепец - 3 (бол., Романов, Г.С. Иванов), 41:18 - 1:3. Мих. Беляев - 2 (бол., Бондырев, Каюмов), 43:21 - 1:4. Г.С. Иванов - 4 (Лисин), 47:12 - 1:5. Бондырев - 2 (Слепец), 51:05 - 1:6. Эзитис - 1 (Висоцкис), 53:10 - 2:6. Смирнов - 1 (Штромбергс), 59:40 - 3:6.

Вратари: Григалс - Коновалов (Яковлев, 45:51, 50:52 - 51:05).

Судья: Светилов.

13 октября. Пиньки. Инбокс-Холл.

"Русские витязи" (Чехов) - "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Полодян - 7 (Алтыбармакян), 36:49 - 0:1. Верба - 7 (Епишин), 51:02 - 1:1. Алтыбармакян - 11 (Мишкин, Полодян), 57:52 - 1:2.

Вратари: Доненко (59:32) - Дмитриев.

Судьи: Парфенов, Юдаков.

13 октября. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".