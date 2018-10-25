"Омские Ястребы" врываются в мир высокой моды. Игровой свитер клуба - на неделе моды в Москве

Игровой свитер "Омских Ястребов" попал на Mercedes-Benz Fashion Week Russia, который проходил в Москве с 13 по 17 октября.

Во время показа коллекции фирмы "Кружок" в образе одной из модели был использован свитер команды.

- "Омские Ястребы" врываются в мир высокой моды. Наш игровой свитер в коллекции Кружок. на Mercedes-Benz Week Russia от Vogue Италия. Интересно, а еще чья-нибудь форма проходила по подиуму? - говорится в сообщении пресс-службы клуба.