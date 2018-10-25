"Омские Ястребы" врываются в мир высокой моды. Игровой свитер клуба - на неделе моды в Москве

Игровой свитер "Омских Ястребов" попал на Mercedes-Benz Fashion Week Russia, который проходил в Москве с 13 по 17 октября.
Во время показа коллекции фирмы "Кружок" в образе одной из модели был использован свитер команды.
- "Омские Ястребы" врываются в мир высокой моды. Наш игровой свитер в коллекции Кружок. на Mercedes-Benz Week Russia от Vogue Италия. Интересно, а еще чья-нибудь форма проходила по подиуму? - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
"Омские Ястребы" врываются в мир высокой моды 💃– ХК Омские Ястребы (@omskhawks) 25 октября 2018 г.
Наш игровой свитер в коллекции Кружок. на @MBFWR Week Russia от @vogue_italia 😎 Интересно, @MHL_rus, а ещё чья-нибудь форма проходила по подиуму? 🤔 pic.twitter.com/3ZdtiGDyiY
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