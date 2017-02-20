"Омские ястребы" проиграли, несмотря на рекорд Манукяна, "Спартак" обыграл "Красную Армию"

Сегодня состоялись очередные матчи регулярного чемпионата МХЛ. В матче против "Кузнецких медведей" (1:3) форвард "Омских ястребов" Артем Манукян набрал свое 100-е очков в сезоне и установил новый рекорд МХЛ. В других матчах "Спартак" обыграл "Красную Армию", а "Сибирские снайперы" в овертайме вырвали победу над "Белыми медведями".
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) – "Омские ястребы" (Омск) – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Голы: Фаткуллин – 7 (Зиновьев), 13:17 – 1:0. Емец – 9 (Малетин, Шевченко), 19:31 – 2:0. Самохвалов – 12 (бол., А. Манукян), 21:24 – 2:1. Емец – 10 (п.в.), 58:50 – 3:1.
Вратари: Югов – Лобачев (58:35 – 58:50).
Судья: Светилов.
20 февраля. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.
"Сибирские снайперы" (Новосибирск) – "Белые медведи" (Челябинск) – 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Кулиев – 13, 3:33 – 0:1. Могильников – 6 (Шадрин), 8:29 – 0:2. Морозов – 4, 14:18 – 1:2. Лапин – 13 (Бахтин, Локтев), 25:57 – 2:2. Назаров – 5 (бол., Локтев), 43:07 – 3:2. Попов – 16 (Подкорытов, Тертышный), 57:07 – 3:3. Сухов – 4 (бол., Морозов), 61:38 – 4:3.
Вратари: Шарапов – Мустафин.
Судьи: Арзамазов, Самарин.
20 февраля. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".
"Красная Армия" (Москва) – МХК "Спартак" (Москва) – 2:4 (1:2, 1:2, 0:0)
Голы: Бякин – 21 (Крашенинников, Лобанов), 5:05 – 1:0. Жолобов – 24 (Ревацкий, Первов), 8:05 – 1:1. Гусев – 3 (бол., Шашков, Ли), 15:05 – 1:2. Клепко – 3 (Чибиряев, Волков), 22:00 – 1:3. Ли – 5 (бол., Шашков), 26:00 – 1:4. Козырев – 3 (бол., Макеев, Мещеряков), 33:48 – 2:4.
Вратари: Самойлов (Корепанов, 26:00) – Лысенков.
Судьи: Бирин, Морозов.
20 февраля. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.