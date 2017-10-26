"Омские ястребы" проиграли "Ирбису", "Стальные лисы" в гостях победили "Ладью"

Состоялись матчи регулярного чемпионата МХЛ.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Волошин - 10 (Пивовар), 9:24 - 0:1. Яковлев - 2 (Поляков, Грязнов), 17:33 - 1:1. Лазовик - 4 (Куянов), 30:33 - 2:1. Волошин - 11 (бол., Заседа, Крутов), 35:16 - 2:2. Волошин - 12 (Беляков), 63:06 - 2:3.
Вратари: Иванов - Боярчук.
"Авто" (Екатеринбург) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Голы: Рожков - 10 (бол., Пятин, Зотов), 23:04 - 0:1. Шишков - 1 (Кошелев), 24:00 - 1:1. Дорофеев - 5, 43:43 - 1:2. Рожков - 11 (п.в., Герасимов), 59:49 - 1:3.
Вратари: Дробышевский (59:15 - 59:49) - Кочетков.
"Ирбис" (Казань) - "Омские ястребы" (Омск) - 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Голы: Журавлев - 3 (Галимов), 20:47 - 1:0. Ахметгалиев - 2 (бол., Тумченко), 29:59 - 2:0. Спиценко - 2 (бол., Шутов, Мельников), 37:09 - 2:1.
Вратари: Мифтахов - Лобачев (59:34).
"Ладья" (Тольятти) - "Белые медведи" (Челябинск) - 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Кулиев - 5 (Шадрин), 25:12 - 0:1. Кротов - 1 (Алексеев), 31:39 - 1:1. Шафигулин - 2 (Ширяев), 50:47 - 1:2. Рахимуллин - 3 (бол., Кизимов), 56:47 - 2:2.
Победный буллит: Кулиев.
Вратари: Исаев - Мустафин.
"Алмаз" (Череповец) - "ХК Рига" (Рига) - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы: Климов - 5 (Заплатников), 19:30 - 1:0. Грачев - 10 (Колесников, Гераськин), 30:18 - 2:0. Д. Берзиньш - 3 (бол., Сварс, Бергманис), 37:05 - 2:1. Грачев - 11 (бол., Морулев, Гераськин), 57:42 - 3:1. Жирнов - 7 (п.в., Бакулин), 59:42 - 4:1.
Вратари: Артамкин - Ворис (58:04 - 59:42).
"Куньлунь Юниор" (Пекин) - "Тайфун" (Уссурийск) - 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Голы: Забабурин - 3 (Крутий, Мельдер), 11:59 - 1:0. Р. Тимофеев - 6 (Александров, Гончарук), 22:30 - 1:1. Забабурин - 4 (бол., Крутий, Виитанен), 57:34 - 2:1. Виитанен - 3 (п.в., Крутий), 59:45 - 3:1. Забабурин - 5 (Свобода), 59:57 - 4:1.
Вратари: Мельдер - Булыгин (59:10 - 59:45).