"Омские ястребы" победили "Спутник" и вышли на второе место на "Востоке"

"Омские ястребы" взяли верх над "Спутником" в матче регулярного чемпионата МХЛ. Это омичам выйти на второе место в Восточной конференции.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Омские ястребы" (Омск) - "Спутник" (Альметьевск) - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Третьяков - 10 (мен., Щеголев, Ковалев), 17:13 - 1:0. Чупин - 4 (Логинов), 30:50 - 1:1. Ковалев - 15 (бол., А. Манукян), 39:54 - 2:1. Щеголев - 6 (Третьяков), 50:00 - 3:1.

Вратари: Лобачев - Артемьев.

"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 4:5 Б (1:1, 2:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Дубин - 7 (бол., Икамацких, Дюкарев), 6:32 - 1:0. Рубан - 6 (Зиновьев, Жидких), 7:46 - 1:1. Пархоменко - 5 (Караваев), 22:57 - 1:2. Дубин - 8 (Икамацких, Дюкарев), 30:12 - 2:2. Олендаренко - 6 (Малетин, Пархоменко), 33:57 - 2:3. Коновальчук - 5 (Башкиров, Дубин), 39:32 - 3:3. Малетин - 4 (Петров), 40:30 - 3:4. Икамацких - 3 (Дюкарев), 58:17 - 4:4.

Победный буллит: Лудцев.

Вратари: Бронников - Катюхин.