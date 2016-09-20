"Омские ястребы", "Белые медведи", "Толпар" добились побед

"Омские ястребы" в домашнем матче регулярного чемпионата МХЛ обыграли "Сарматы" – 3:1. Также побед добились "Белые медведи", "Ирбис", "Мамонты Югры", "Ладья", "Реактор", "Алмаз" и "Локо".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Омские ястребы" (Омск) - "Сарматы" (Оренбург) - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Ковалев - 5 (Образцов, Самохвалов), 31:09 - 1:0. Любишкин - 1, 32:08 - 1:1. Самохвалов - 2 (бол.), 36:10 - 2:1. Голещихин - 4 (Щеголев, Яценко), 44:49 - 3:1.

Вратари: Лобачев - Кудашев (58:10 - 59:03, 59:45).

"Белые медведи" (Челябинск) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)

Голы: Складчиков - 1 (Безруков), 6:07 - 1:0. Коновальчук - 2 (Козлов, Пашковский), 8:17 - 1:1. Карпухин - 2 (Коновалов), 32:26 - 2:1. Гомоляко - 1 (Коновалов, Шепелев), 35:23 - 3:1. Шипин - 1 (Тертышный), 36:12 - 4:1.

Вратари: Сухачев - Лозебников (Бронников, 36:12).

"Ирбис" (Казань) - "Толпар" (Уфа) - 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Гайсин - 4 (мен., Аскаров), 4:11 - 0:1. Биткин - 1 (Гайсин, Стариков), 21:30 - 0:2. Аскаров - 1 (бол., Гайсин, Биткин), 34:04 - 0:3. Редков - 4 (Валеев, Насыбуллин), 37:52 - 1:3. Доценко - 1 (Маргамов), 45:22 - 1:4.

Вратари: Мисбахов (Мифтахов, 34:04) - Циркуль.

"Спутник" (Альметьевск) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Голы: Гапонов - 1 (бол., Руденко, Андреев), 10:16 - 0:1. Руденко - 3 (Латышевич, Гапонов), 21:37 - 0:2. Гайдеик - 2 (бол., Вахрутдинов), 28:19 - 0:3. Кевлин - 1 (бол., Антонов, Динмухаметов), 35:40 - 1:3. Кевлин - 2 (бол., Антонов, Динмухаметов), 41:21 - 2:3. Гильманов - 1 (Уфимцев, К. Попов), 54:38 - 2:4.

Вратари: Артемьев - Нечистовский.

"Ладья" (Тольятти) - "Авто" (Екатеринбург) - 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Кротов - 1, 4:58 - 1:0. Ивашов - 2 (мен.), 15:00 - 1:1. Сафин - 3 (Носков, Обидин), 24:01 - 1:2. Сулейманов - 4 (Юмангулов), 27:12 - 2:2. Рахимуллин - 4 (Рябоконов, Калинин), 31:11 - 3:2.

Вратари: Никоноров - Гросс (59:23).

"Реактор" (Нижнекамск) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Пачин - 3 (Сорокин, Бикмуллин), 26:16 - 1:0. Бикмуллин - 2 (Пачин), 29:16 - 2:0. Набиуллин - 3 (Тимиров), 54:35 - 3:0.

Вратари: Голованов - Тяло.

"МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - "Алмаз" (Череповец) - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Назаревич - 5, 9:03 - 1:0. Скобелев - 1 (Милехин), 16:30 - 1:1. Лощенко - 6 (Гулькин, Колесников), 34:42 - 1:2. Васильев - 1 (Парфенов), 36:46 - 2:2. Шляхтов - 6 (Скобелев, Милехин), 49:51 - 2:3.

Вратари: Толстиков (59:17) - Донченко.

"Атланты" (Мытищи) - "Локо" (Ярославль) - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: В. Беляев - 1 (бол., Денисенко, Кудрявцев), 37:35.

Вратари: Шугаев (58:30 - 59:35) - Мельников.