Николай Коваленко: "Не уверен, чем могу удивить зрителей во время Матча звезд КХЛ"

Нападающий "Локо" и сборной Запада Николай Коваленко рад победе над командой Востока (7:3) в матче на Кубок вызова МХЛ. Форвард, которого признали одним из лучших игроков в этой встрече, примет участие в Матче звезд КХЛ.

– Игра получилась очень хорошая. Самое главное, что мы бились за команду и в итоге все получилось, – приводит пресс-служба МХЛ слова Коваленко. – Это был очень ответственный матч, мы бились в каждом моменте и заслуженно победили. Сыгрались не сразу, в первом периоде не хватало взаимопонимания, но ничего страшного, все получилось.

Тренерские установки – секрет, но я надеюсь, мы их выполнили. Немного переигрывали смены, тренеры по этому поводу ничего не говорили. Настрой на Матч звезд КХЛ боевой, совсем не ожидал такого. Для меня было главное победа команды, я очень горд, что играл вместе с ними.

Многие ребята поиграли в КХЛ, у них есть чему поучиться. Пока не уверен чем я могу удивить зрителей среди всех этих звезд (улыбается), буду учиться у них, все-таки я только начинаю играть, а они – профессионалы своего дела.

Сборная Запада обыграла Восток в матче на Кубок вызова МХЛ