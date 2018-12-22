Нелепый гол с буллита в МХЛ. Видео

Курьезный гол был забит в серии послематчевых буллитов в регулярном чемпионате МХЛ "Стальные лисы" - "Толпар". Игрок магнитогорцев Дмитрий Шешин не смог переиграть Дмитрия Брагинского, однако шайба, взлетев вверх, отрикошетила и закатилась в ворота. При этом Брагинский, отразив бросок, выключился из эпизода и не успел вовремя среагировать.

В результате "Лисы" победили со счетом 2:0, бросок Шешина оказался решающим.