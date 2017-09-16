Морозов - о допинге игроков МХЛ: "Игроки по глупости приняли капли в нос, в них были запрещенные препараты"

Управляющий директор МХЛ Алексей Морозов сообщил, что допинг попал в организм дисквалифицированных по итогам сезона-2016/17 нападающих Александра Ермакова из "Мытищинских Атлантов" и выступающего за "Толпар" Дмитрия Среднева через запрещенное вещество, содержавшееся в каплях для носа. По его словам, оба игрока понесли наказание.

В пятницу, 15 сентября, президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что из 400 проб, взятых совместно возглавляемой им организацией и ФХР, положительными оказались семь, дисквалифицированы были пятеро - помимо Ермакова и Среднева это игроки клубов КХЛ Данис Зарипов, Дерек Смит и Андрей Конев. Еще к двум хоккеистам наказание не было применено.

- На допинге были пойманы хоккеисты из "Атлантов", "Толпара" и "Алтая", - цитирует ТАСС Морозова. - Все трое по глупости приняли капли в нос, никакого специального допинга они не принимали, но в каплях оказались запрещенные препараты. У нас это было под контролем. В итоге двое понесли наказание, а один игрок был полностью оправдан.