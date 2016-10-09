Молодежка "Спартака" победила "СКА-Серебряные львы"

Молодежная команда "Спартака" взяла верх над "СКА-Серебряные львы" в матче регулярного чемпионата МХЛ. Питерцы упустили возможность сравняться по очкам со "СКА-1946". В другом поединке "Красная армия" победила еще один столичный клуб - "Крылья Советов".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Фильченков - 2 (бол., Локтев), 2:33 - 1:0. Гриценко - 3 (Дергунов, Фильченков), 19:16 - 2:0. Ткаченко - 8 (Гриценко, Сухов), 46:24 - 3:0.

Вратари: Волохин - Тяло.

"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Голы: Руденко - 4 (Уфимцев), 0:34 - 0:1. Шевченко - 1 (Рубан, Шунькин), 1:44 - 1:1. Зиновьев - 3 (Жидких), 4:00 - 2:1. Рубан - 5 (Шунькин), 36:29 - 3:1. Олендаренко - 5 (бол., Караваев), 43:03 - 4:1. Вахрутдинов - 1 (бол., Ал. Беляев, Уфимцев), 59:23 - 4:2.

Вратари: Катюхин - Рахно (Нечистовский, 4:00, 57:44 - 59:23).

"Омские ястребы" (Омск) - "Снежные барсы" (Астана) - 3:4 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 0:1)

Голы: Крашенинин - 2 (Ширгазиев), 17:04 - 1:0. Ковалев - 10 (бол., Щеголев, Яценко), 20:59 - 2:0. Мелихов - 4 (Макеев, Боровиков), 23:36 - 2:1. Мельников - 3 (Блинов), 26:25 - 3:1. Сейтанов - 1 (Мусабаев, Семенов), 31:10 - 3:2. Мелихов - 5 (мен., Макеев), 49:23 - 3:3. Полохов - 2 (Гурков), 63:45 - 3:4.

Вратари: Лобачев - Штукерт.

"Белые медведи" (Челябинск) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)

Голы: Новичков - 1 (Кулиев), 13:42 - 1:0. Афонасьевский - 1 (бол., Лавриненко, Кравцов), 19:59 - 2:0. Кулиев - 4 (бол., Шафигулин, Коновалов), 20:32 - 3:0. Назаренко - 2 (бол., Машенькин, Пономарев), 21:53 - 3:1. Тертышный - 5 (бол., Лавриненко, Кравцов), 30:45 - 4:1. Быков - 1 (бол., Джангазинов), 38:13 - 4:2. Назаренко - 3 (Писмаркин), 51:30 - 4:3. Коновалов - 7 (бол., Шафигулин, Кулиев), 59:12 - 5:3.

Вратари: Мыльников - Шутов.

"Крылья Советов" (Москва) - "Красная Армия" (Москва) - 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Голы: Чувилов - 1, 6:11 - 0:1. Показанников - 3 (Афанасов, Шабаев), 9:27 - 1:1. Крашенинников - 2, 10:11 - 1:2. Огиенко - 2, 31:27 - 1:3. Алексеев - 2 (Ковалевский, Каштанов), 51:58 - 1:4.

Вратари: Трещалин - Самойлов.

"Рига" - "Алмаз" (Череповец) - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Калугин - 2 (бол., Лощенко, Скобелев), 13:06 - 0:1. Орлов - 1, 26:11 - 0:2. Барановскис - 3 (Разгалс, Галоха), 46:18 - 1:2.

Вратари: Григалс (59:51) - Артамкин.

МХК "Спартак" (Москва) - "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Голы: Круженков - 1 (Авксентьев, Клепко), 11:40 - 1:0. Первов - 4 (Розанов, Жолобов), 12:45 - 2:0. Розанов - 1 (бол., Булимов), 26:04 - 3:0. Куянов - 6 (Шаповалов), 37:24 - 3:1. Полодян - 6 (бол., Смирнов, Алтыбармакян), 50:24 - 3:2.

Вратари: Лысенков - Иванов (59:54).

"Ирбис" (Казань) - "Сарматы" (Оренбург) - 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Голы: Самсонов - 5, 4:43 - 1:0. Тявин - 6 (Сахаров), 45:15 - 1:1. Новоселов - 3 (Багин, Факиров), 45:51 - 1:2.

Вратари: Мифтахов (59:44) - Кудашев.

"Ладья" (Тольятти) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 6:1 (1:1, 1:0, 4:0)

Голы: Икамацких - 2 (бол., Дубин), 9:31 - 0:1. Сулейманов - 6 (Зернов, Юмангулов), 18:19 - 1:1. Рахимуллин - 9 (Спиридонов, С. Журавлев), 29:21 - 2:1. Спиридонов - 1 (С. Журавлев), 44:38 - 3:1. Зернов - 1 (Юмангулов), 50:41 - 4:1. Поляничев - 4 (Вл. Журавлев), 50:54 - 5:1. Зернов - 2 (бол., Юмангулов, Семенов), 59:42 - 6:1.

Вратари: Отпущенников - Бронников (Лозебников, 30:53, Бронников, 50:54).

МХК МВД (Балашиха) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Серанов - 1, 25:10 - 0:1. Торопченко - 6 (Гусынин, Толпегин), 58:54 - 1:1.

Победный буллит: Петунин.

Вратари: Кузнецов - Суханов.