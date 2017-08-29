Михаил Мещеряков: "Сперва надо окрепнуть в КХЛ, а потом покорять Америку"

Нападающий "Красной Армии" Михаил Мещеряков в интервью клубной пресс-службе отметил, что мечтает стать обладателем Кубка Гагарина, выиграть чемпионат мира и Олимпиаду, а также пробиться в НХЛ. При этом форвард выразил мнение, что сперва ему необходимо пробиться в основу ЦСКА в КХЛ.

– У вас есть мечта?

– Она, наверное, как и у всех хоккеистов, – выиграть Кубок Гагарина, чемпионат мира, Олимпийские игры и попробовать свои силы в НХЛ.

– Сейчас есть тенденция отъезда молодых российских игроков за океан. Что думаете по этому поводу?

– Я придерживаюсь мнения, что стоит сначала все-таки поиграть в КХЛ. Попробовать этот уровень, окрепнуть, набраться опыта, и когда уже буду готов, то покорять Америку.

– Не стоит спрашивать, в составе какой команды вы хотели бы выиграть Кубок Гагарина?

– Здесь все прозрачно – конечно, ЦСКА.

– А какому клубу НХЛ больше симпатизируете?

– Вообще, мне нравится "Торонто", но когда придет время, то будет без разницы в какой клуб попадать, главное – играть и получать удовольствие от того, что ты делаешь.