МХЛ представила юбилейный логотип чемпионата

МХЛ на своем официальном сайте представила новый логотип к десятому сезону лиги. Лого будет размещено на всех аренах чемпионата МХЛ, а также будет использоваться лигой в официальных коммуникациях.

– Мы с нетерпением ждем начала юбилейного сезона МХЛ, который обещает быть очень интересным, – цитирует управляющего директора лиги Алексея Морозова официальный сайт. – У нас в планах целый ряд мероприятий для болельщиков, наших действующих и бывших игроков и всех, кто помогал развиваться Лиге все эти годы. Совсем скоро в Сочи стартует Кубок мира среди молодежных клубных команд и по составу участников это один из самых интересных турниров в истории МХЛ. После завершения Кубка мира начнется наш десятый регулярный чемпионат, который будет оформлен в новом стиле. Это одно из новшеств, которых в ближайший год будет много. Надеюсь, все они придутся по душе нашим игрокам и болельщикам.