МХЛ огласила составы на Кубок вызова-2019

МХЛ объявила составы команд "Востока" и "Запада" на Кубок вызова-2019. Матч состоится 12 января в Нижнекамске в рамках Недели Звезд Хоккея. В обеих составах есть лишь один хоккеист, который уже принимал участие в Кубке Вызова – защитник "СКА-Варягов" Григорий Грязнов играл в игре 2018 года.

Четыре лучших игрока Кубка Вызова примут участие в Матче звезд КХЛ.

"Восток": вратари – Владимир Галкин ("Авто"), Адель Минегалиев ("Спутник"); защитники – Михаил Богдашкин ("Кузнецкие Медведи"), Тимралий Вахрутдинов ("Мамонты Югры"), Никита Анохин ("Толпар"), Илья Рыжий ("Алтай"), Тимофей Филиппов ("Тюменский Легион"), Алексей Пузанов ("Реактор"), Радик Ахметгалиев ("Ирбис"), Данил Мокрушев ("Белые Медведи"); нападающие – Саян Данияр – ("Снежные Барсы") – капитан, Егор Спиридонов ("Стальные Лисы"), Андрей Гришаков ("Ладья"), Павел Дорофеев ("Стальные Лисы"), Кирилл Кожевников ("Мамонты Югры"), Иван Уколов ("Сарматы"), Илья Баданин ("Омские Ястребы"), Арсен Хисамутдинов ("Реактор"), Антон Пачин ("Толпар"), Тимур Шарифьянов ("Реактор"), Даниил Лапин ("Сибирские Снайперы"), Артём Белоцкий ("Авто").

"Запад": вратари – Никита Лысенков (СКА-1946), Всеволод Скотников ("Красная Армия"); защитники – Глеб Морулёв ("Алмаз"), Антон Малышев ("Локо"), Александр Никишин ("Крылья Советов"), Михаил Булимов (МХК "Спартак"), Артём Терещенко ("Атланты"), Григорий Грязнов ("СКА-Варяги"), Денис Толпегин (МХК "Динамо М"), Даниил Мисюль ("Локо"); нападающие – Антон Назаревич (МХК "Динамо СПб"), Марк Верба ("Русские Витязи"), Юрий Жолобов ("Тайфун"), Михаил Абрамов ("Куньлунь Ред Стар Хейлунцзян"), Кирилл Марченко ("СКА-1946"), Донат Стальнов ("Чайка"), Амир Гараев (ХК "Капитан"), Антон Васильев (МХК "Динамо СПб") – капитан, Владислав Фёдоров ("Алмаз"), Иван Морозов (СКА-1946), Янис Шваненбергс (ХК "Рига"), Никита Линник ("Амурские Тигры").