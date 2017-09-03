В матче Молодежной хоккейной лиги МХК "Спартак" переиграл СКА – 3:1. В составе красно-белых дублем отметился нападающий Илья Талалуев.
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МХК "Спартак" (Москва) – "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Талалуев – 1, 12:41 – 1:0. Талалуев – 2, 25:15 – 2:0. Ибрагимов – 1 (бол., Ведерников, Вейтов), 26:29 – 2:1. Жолобов – 1 (Цыплаков, Сходцев), 50:34 – 3:1.
Вратари: Сковронский – Иванов.
Судьи: Светилов, Солнцев.
3 сентября. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".
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Респект поросятам!
16:22