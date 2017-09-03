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15:15 | Хоккей — МХЛ

МХК "Спартак" переиграл СКА

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В матче Молодежной хоккейной лиги МХК "Спартак" переиграл СКА – 3:1. В составе красно-белых дублем отметился нападающий Илья Талалуев.

МХЛ

Регулярный чемпионат

МХК "Спартак" (Москва) – "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Талалуев – 1, 12:41 – 1:0. Талалуев – 2, 25:15 – 2:0. Ибрагимов – 1 (бол., Ведерников, Вейтов), 26:29 – 2:1. Жолобов – 1 (Цыплаков, Сходцев), 50:34 – 3:1.

Вратари: Сковронский – Иванов.

Судьи: Светилов, Солнцев.

3 сентября. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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foreverCSKAforever

Респект поросятам!

16:22