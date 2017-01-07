"МХК Спартак" обыграл "СКА-Серебряные львы", "Амурские Тигры" взяли верх над "Атлантами"

В МХЛ состоялись 10 матчей регулярного чемпионата. "Амурские Тигры" взяли верх над "Атлантами" со счетом 4:2. "Русские витязи" обыграли "СКА-1946" – 1:0.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Амурские тигры" (Хабаровск) – "Атланты" (Мытищи) – 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)

Голы: Крутий – 15 (бол., Гиздатуллин), 15:33 – 1:0. Колегов – 1 (бол., П. Щербаков), 29:16 – 1:1. Талалуев – 9 (Шулев, Александров), 44:22 – 1:2. Крутий – 16 (Гиздатуллин), 51:18 – 2:2. Карпусь – 12 (бол., Кармашков, Заседа), 55:49 – 3:2. Гиздатуллин – 14 (бол.), 59:06 – 4:2.

Вратари: Боярчук – Сидорин (Шугаев, 59:06).

"Тайфун" (Уссурийск) – "МХК Динамо" (Санкт-Петербург) – 4:3 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Куракин – 12 (Тюнеев, Ельшанский), 1:22 – 0:1. Ельшанский – 5 (Зеленков, Ротенберг), 18:12 – 0:2. Кумов – 1 (Баженов), 18:48 – 1:2. Лоновенко – 14 (Прус, Островский), 23:33 – 2:2. Тарлецкий – 1 (Островский, Лоновенко), 35:01 – 3:2. Куракин – 13 (Хохлов, Орлов), 35:18 – 3:3. Кочкарев – 2 (Прус, Островский), 63:05 – 4:3.

Вратари: Грошев – Устименко.

"Стальные лисы" (Магнитогорск) – "Ирбис" (Казань) – 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)

Голы: Ашрапов – 2 (Валеев), 19:57 – 0:1. Насыбуллин – 4 (бол., Валеев), 31:50 – 0:2. Шабанов – 4 (Хакимзянов, Самсонов), 32:49 – 0:3. Хованов – 8 (Валеев), 33:32 – 0:4. Пятин – 5 (бол., Икамацких, Дюкарев), 51:30 – 1:4.

Вратари: Бронников (Кочетков, 32:49) – Каляев.

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) – "Русские витязи" (Чехов) – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Горохов – 10 (Леонов, Шевченко), 12:40 – 0:1.

Вратари: К.Л. Волков (58:50) – Дорожко.

"Снежные барсы" (Астана) – "Реактор" (Нижнекамск) – 1:7 (0:2, 0:2, 1:3)

Голы: Шафигуллин – 5 (Шарифьянов, Тимиров), 14:11 – 0:1. Набиуллин – 11 (Чабатов, Семенов), 19:30 – 0:2. Набиуллин – 12 (Сорокин, Дзедаев), 38:53 – 0:3. Тимиров – 11, 39:05 – 0:4. Голубович – 3 (Хафизов, Володин), 43:03 – 0:5. Макеев – 6 (Мелихов), 44:23 – 1:5. Дзедаев – 4 (Набиуллин), 49:56 – 1:6. Пикушин – 4 (Нисковских), 52:42 – 1:7.

Вратари: Штукерт (Каратаев, 40:00) – Коротаев.

"Алтай" (Усть-Каменогорск) – "Спутник" Алм (Альметьевск) – 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Голы: Иванов – 1 (Угаров), 3:11 – 0:1. Кокшаров – 4 (Меньщиков), 22:31 – 1:1. Пархоменко – 10 (Меньщиков, Кокшаров), 34:55 – 2:1. Меньщиков – 7 (бол., Кокшаров, Штефан), 38:44 – 3:1. Назаренко – 4 (Вакуленко), 44:33 – 4:1. Антонов – 11 (Чупин, Фасхутдинов), 49:48 – 4:2. Писмаркин – 4 (бол., Синицын, Гусейнов), 59:58 – 5:2.

Вратари: Шутов – Минегалиев.

"Сарматы" (Оренбург) – "Ладья" (Тольятти) – 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)

Голы: Любишкин – 3 (Пивунов, Мухамедзянов), 1:41 – 1:0. Николенко – 3 (Фролов), 19:43 – 1:1. Залалутдинов – 5 (Тявин, Любишкин), 23:40 – 2:1. Грошев – 6 (бол., Сулейманов, Юмангулов), 29:19 – 2:2. Любишкин – 4 (Сгибнев), 31:29 – 3:2. Пивунов – 2 (Жаренов, Мухамедзянов), 38:08 – 4:2.

Вратари: Сергеев – Никоноров.

"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) – "Сибирские снайперы" (Новосибирск) – 4:3 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Шэн – 14 (Гайдеик), 3:08 – 1:0. Коротков – 15, 11:46 – 1:1. Яремчук – 12 (Дроздецких), 36:59 – 2:1. Шашков – 1, 49:17 – 2:2. Ткаченко – 15 (Молофеев, Михайлов), 53:36 – 2:3. К. Попов – 9 (бол., Марченко, Шэн), 58:11 – 3:3. Яремчук – 13 (бол., Гапонов), 61:00 – 4:3.

Вратари: Нечистовский – Волохин.

"Тюменский легион" (Тюмень) – "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) – 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)

Голы: Рубан – 9 (Малетин, Загинайко), 38:17 – 0:1. Пархоменко – 21 (Караваев), 39:46 – 0:2. Зиновьев – 8, 49:24 – 0:3. Пархоменко – 22 (Караваев), 49:56 – 0:4. Головин – 3 (бол., Кирилов ), 54:04 – 1:4. Тимофеев – 4 (Пленкин, Арзамасцев), 54:43 – 2:4.

Вратари: Дремин (59:19 – 59:25, 59:40) – Старостин.

"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) – "МХК Спартак" (Москва) – 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голы: Жолобов – 17 (Цыплаков, Пушкарев), 18:50 – 0:1. Цыплаков – 5 (мен.), 22:34 – 0:2. Яровой – 6 (Полодян, Мисников), 29:39 – 1:2. Клепко – 1 (Розанов, Леванов), 35:20 – 1:3.

Вратари: Иванов – Лысенков.