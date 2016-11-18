"МХК Спартак" и "МХК Динамо" из Санкт-Петербурга забросили 9 шайб на двоих

"МХК Спартак" в гостевом матче регулярного чемпионата МХЛ одержал победу над "МХК Динамо" из Санкт-Петербурга (5:4). Автором победной шайбы стал Максим Цыплаков. Очередной успех позволил столичной команде сохранить лидерство в Западной конференции. Первую строчку на "Западе" с красно-белыми делят "СКА-1946" и "Красная Армия", также имеющие по 60 очков.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Омские ястребы" - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

Голы: Минеев - 3 (бол., Третьяков, Ковалев), 6:31 - 1:0. Щеголев - 7 (бол., Мельников, Рожковский), 7:02 - 2:0. Пархоменко - 8 (бол., Караваев), 7:41 - 2:1. Мельников - 10 (Рожковский), 22:29 - 3:1. Ковалев - 24 (А. Манукян), 27:53 - 4:1. Лобанов - 3, 37:32 - 5:1. Третьяков - 14 (Ковалев, А. Манукян), 43:51 - 6:1. Петров - 1 (Ситников, Шунькин), 59:20 - 6:2.

Вратари: Галанов (43:44 - 43:51) - Старостин (Катюхин, 7:02).

Судья: Заболотнев.

"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - "Локо" (Ярославль) - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Кудрявцев - 7 (мен., Павликов, Бондырев), 20:58 - 0:1. Бондырев - 5 (Калинин, Денисенко), 37:51 - 0:2. Стальнов - 1 (Кокшаров, Морозов), 48:47 - 0:3.

Вратари: Иванов - Яковлев (37:46 - 37:51).

Судьи: Кислов, Парфенов.

"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 6:3 (1:0, 1:1, 4:2)

Голы: Мишаков - 2 (бол., Пятин, Авраменко), 17:25 - 1:0. Дубин - 13 (Коновальчук, Дюкарев), 28:16 - 2:0. Арзамасцев - 4 (Пылаев), 33:18 - 2:1. Шетле - 12 (Молофеев, Пленкин), 40:45 - 2:2. Дюкарев - 5 (бол., Коновальчук, Дубин), 44:59 - 3:2. Голоднюк - 4 (Кунгурцев), 47:05 - 3:3. Меньщиков - 12 (Пятин), 47:17 - 4:3. Дюкарев - 6 (бол., Коновальчук), 53:53 - 5:3. Меньщиков - 13 (Коробкин), 59:41 - 6:3.

Вратари: Лозебников - Дремин.

Судья: Фатихов.

"Белые медведи" (Челябинск) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Голы: Коновалов - 11 (Безруков), 2:24 - 1:0. Подкорытов - 9 (мен., Кравцов), 21:05 - 2:0. Тертышный - 12, 22:43 - 3:0. Денисенко - 3 (бол., Морозов), 31:45 - 3:1. Ткаченко - 9 (Фильченков, Коротков), 31:59 - 3:2. Кравцов - 10 (бол., Лавриненко, Тертышный), 43:17 - 4:2. Волобуев - 3 (Шадрин, Коновалов), 44:28 - 5:2.

Вратари: Мыльников - Волохин (Шмаков, 22:43).

Судья: Тренкачев.

"Сарматы" (Оренбург) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Голы: Багин - 5 (Новоселов, Самигуллин), 2:35 - 1:0. Яремчук - 6 (Гапонов), 46:17 - 1:1. Шэн - 6 (Кафеев), 46:39 - 1:2.

Вратари: Кудашев - Нечистовский.

Судья: Трофимов.

"МХК Динамо" Спб (Санкт-Петербург) - "МХК Спартак" (Москва) - 4:5 (2:0, 1:2, 1:3)

Голы: Васильев - 11, 15:40 - 1:0. Назаревич - 11 (бол., Сулима), 17:51 - 2:0. Назаревич - 12 (бол., Парфенов, Ельшанский), 32:44 - 3:0. Ревацкий - 3 (Тришин, Лапшов), 36:44 - 3:1. Первов - 11 (Морозов), 39:52 - 3:2. Лапшов - 4 (Ревацкий), 53:23 - 3:3. Шустров - 7 (Леванов, Пушкарев), 55:22 - 3:4. Васильев - 12 (Царев, Хохлов), 57:32 - 4:4. Цыплаков - 2 (Жолобов), 59:37 - 4:5.

Вратари: Толстиков (59:37) - Сковронский.

Судьи: Милованов, Тихомиров.

"Атланты" (Мытищи) - "Русские витязи" (Чехов) - 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Голы: Иванюженков - 5 (Верба), 24:24 - 0:1. Кожемякин - 1 (бол., Джиошвили, Краснов), 25:39 - 0:2. Бочкарев - 4 (бол., Иванюженков, Верба), 26:22 - 0:3. Горохов - 5 (бол., Джиошвили, Шевченко), 54:44 - 0:4.

Вратари: Сидорин (Шугаев, 26:22) - Доненко.

Судьи: Назаров, Самарин.