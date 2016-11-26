МХК МВД забросил 10 шайб "Крыльям Советов"

МХК МВД разгромил "Крылья Советов" в матче регулярного чемпионата МХЛ - 10:2.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Сарматы" (Оренбург) - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Голы: Коновальчук - 8 (бол., Икамацких, Дубин), 22:55 - 1:0. Дронов - 1 (Железков), 45:55 - 2:0. Железков - 5 (Пятин), 46:35 - 3:0. Коробкин - 2 (Швырев, Авраменко), 59:18 - 4:0. Факиров - 8 (бол., Герасимов, Новоселов), 59:42 - 4:1.
Вратари: Бронников - Кудашев (Сергеев, 46:35).
"Толпар" (Уфа) - "Омские ястребы" (Омск) - 2:3 Б (0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 0:1)
Голы: Цулыгин - 3 (бол., Ершов), 47:50 - 1:0. Шама - 4, 49:56 - 1:1. Рожковский - 1 (Блинов), 51:07 - 1:2. Маргамов - 7 (Ершов, Биткин), 59:06 - 2:2.
Победный буллит: А. Манукян.
Вратари: Булыгин - Новицкий.
"Ирбис" (Казань) - "Ладья" (Тольятти) - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Расулов - 9 (Сошнин, Саттаров), 18:32 - 1:0. Д. Марушев - 7 (Хованов, Ахметгалиев), 29:05 - 2:0. Рахимуллин - 13 (Калинин), 54:29 - 2:1.
Вратари: Мифтахов - Никоноров (59:26).
"Локо" (Ярославль) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Фатеев - 6 (Кудрявцев), 27:29 - 1:0. Губин - 1 (Лушников, Михасенок), 32:32 - 1:1. Шабуров - 17 (Карпусь), 54:54 - 1:2.
Вратари: Красоткин (58:47) - Боярчук.
"Красная Армия" (Москва) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Меляков - 7 (бол., Комаров), 59:15.
Вратари: Корепанов (59:40) - Иноземцев.
"Крылья Советов" (Москва) - МХК МВД (Балашиха) - 2:10 (1:1, 1:4, 0:5)
Голы: Томилов - 3 (бол., Крупкин, Дмитричев), 12:36 - 1:0. Кондратьев - 1 (Андреев), 19:48 - 1:1. Мешков - 3, 25:38 - 2:1. Андреев - 2 (бол., Кондратьев, Чебыкин), 26:40 - 2:2. Михайлов - 1 (Р. Александров), 31:46 - 2:3. Кондратьев - 2 (бол., Толпегин, Чебыкин), 33:27 - 2:4. Кондратьев - 3 (бол., Грищенко, Чебыкин), 34:57 - 2:5. Воловликов - 3 (Севостьянов), 48:27 - 2:6. Чебыкин - 7 (Кондратьев, Андреев), 50:28 - 2:7. Бешаров - 3, 51:21 - 2:8. Мжельский - 3 (бол., Андреев, Чебыкин), 53:02 - 2:9. Чебыкин - 8 (бол., Севостьянов, Мжельский), 59:00 - 2:10.
Вратари: Кудрявцев (Трещалин, 33:27) - Кузнецов (19:44 - 19:48Фомин, 56:11).
"Рига" - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)
Голы: Барановскис - 5, 4:52 - 1:0. Галоха - 3 (бол., Разгалс), 6:35 - 2:0. Ротенберг - 1 (Чеботов, Назаревич), 14:32 - 2:1. Гегерис - 2 (бол., Разгалс, Галоха), 17:17 - 3:1. Парфенов - 4 (бол., Чернюк, Назаревич), 34:18 - 3:2. Зиле - 5 (бол., Разгалс, Галоха), 39:59 - 4:2. Панкевич - 4 (Зейлис), 53:30 - 5:2. Андреев - 5 (Дыняк), 59:59 - 5:3.
Вратари: Григалс - Масленников.
"Алмаз" (Череповец) - "Тайфун" (Уссурийск) - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Хабаров - 2 (бол.), 10:57 - 1:0. Лощенко - 17 (Калугин, Скобелев), 24:59 - 2:0.
Вратари: Артамкин - Калинин (59:30).