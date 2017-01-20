МХК МВД забил 9 голов "Атлантам"

МХК МВД разгромил "Атлантов" в матче регулярного чемпионата МХЛ - 9:2. В другой встрече "Красная Армия" одолела "Алмаз" и сократила отставание от лидирующего на "Западе" "СКА-1946" до одного очка.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Сарматы" (Оренбург) - 2:3 Б (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Пархоменко - 23 (Караваев), 20:34 - 1:0. Пархоменко - 24 (бол., Караваев, Язьков), 33:24 - 2:0. Самигуллин - 10 (Вараница), 45:29 - 2:1. Мухамедзянов - 5 (Факиров), 50:34 - 2:2.

Победный буллит: Залалутдинов.

Вратари: Катюхин - Сергеев.

"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Коробкин - 11 (Швырев, Янчевский), 18:55 - 0:1. Авраменко - 16 (Швырев), 33:12 - 0:2. Челбаев - 11 (Дергунов), 40:36 - 1:2.

Вратари: Шарапов (59:24) - Лозебников.

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Голы: Баранов - 2 (бол., Дыняк, Михайлов), 11:15 - 1:0. Баранов - 3 (Шурыгин), 19:11 - 2:0. Ротенберг - 3 (Ельшанский, Васильев), 34:14 - 3:0. Михайлов - 5 (Жабреев, Дыняк), 34:41 - 4:0. Шетле - 17, 55:23 - 4:1. Михайлов - 6 (Чернюк, Васильев), 59:56 - 5:1.

Вратари: Устименко - Суханов (Иноземцев, 20:00).

"Ирбис" (Казань) - "Снежные барсы" (Астана) - 5:4 ОТ (1:1, 2:1, 1:2, 1:0)

Голы: Орехов - 6 (бол., Ал. Ананичев, Танимов), 15:07 - 0:1. Валеев - 19 (Богатов), 16:17 - 1:1. Кара - 4 (бол., Журавлев, Сошнин), 25:29 - 2:1. Кара - 5 (Насыбуллин, Редков), 30:05 - 3:1. Мелихов - 11 (Ахметов), 34:04 - 3:2. Кара - 6, 43:57 - 4:2. Ал. Ананичев - 12 (бол., Медведев), 49:10 - 4:3. Ал. Ананичев - 13 (Ар. Ананичев), 57:56 - 4:4. Расулов - 15, 64:12 - 5:4.

Вратари: Каляев - Леонтьев.

"Красная Армия" (Москва) - "Алмаз" (Череповец) - 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

Голы: Грачев - 8 (Скобелев, Хабаров), 10:07 - 0:1. Луговяк - 4 (Огиенко, Подлубошнов), 18:52 - 1:1. Козырев - 1 (бол., Каштанов), 19:21 - 2:1. Бякин - 15 (Подлубошнов), 28:02 - 3:1. Скобелев - 5 (Грачев, Гераськин), 29:47 - 3:2. Каштанов - 9 (Мещеряков, Козырев), 31:06 - 4:2.

Вратари: Корепанов - Донченко.

"Спартак" (Москва) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 5:4 ОТ (3:1, 1:3, 0:0, 1:0)

Голы: Лапшов - 6 (Кузьменко), 9:24 - 1:0. Чибиряев - 8 (Клепко), 9:49 - 2:0. Волошин - 2 (Беляков, Букарев), 12:48 - 2:1. Шустров - 8 (Ревацкий, Ли), 15:55 - 3:1. Кармашков - 3 (Карпусь, Заседа), 27:52 - 3:2. Пелевин - 1 (бол., Первов), 29:28 - 4:2. Гиздатуллин - 16 (Крутий), 33:08 - 4:3. Кузьменко - 1 (Волошин, Подзиньш), 38:14 - 4:4. Первов - 12 (Розанов, Пелевин), 60:29 - 5:4.

Вратари: Лысенков - Боярчук (Насонов, 9:49, 38:11 - 38:14).

"Ладья" (Тольятти) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Бекетаев - 7 (Синицын), 27:21 - 0:1. Меньщиков - 10 (Бекетаев), 32:55 - 0:2. Дрожжин - 9 (бол., Юмангулов), 42:04 - 1:2. Поляничев - 18 (Юмангулов, Дрожжин), 45:04 - 2:2. Юмангулов - 8 (Моренец), 60:56 - 3:2.

Вратари: Никоноров (Исаев, 56:59) - Шутов.

"Реактор" (Нижнекамск) - "Омские ястребы" (Омск) - 3:4 Б (1:3, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Завгородний - 1 (А. Манукян, Третьяков), 5:15 - 0:1. Третьяков - 15 (А. Манукян, Завгородний), 12:16 - 0:2. Тимиров - 16 (Дякун, Паюл), 13:04 - 1:2. Яценко - 4 (бол., Завгородний, Третьяков), 19:58 - 1:3. Сорокин - 2 (Нисковских, Дзедаев), 21:35 - 2:3. Пикушин - 5 (бол., Пачин, Паюл), 37:59 - 3:3.

Победный буллит: Третьяков.

Вратари: Голованов (Коротаев, 12:28) - Лобачев.

"Русские витязи" (Чехов) - "Тайфун" (Уссурийск) - 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Голы: Моисеев - 6, 25:08 - 1:0. Хусаинов - 5 (Плехов), 32:26 - 2:0. Моисеев - 7 (Горохов), 39:30 - 3:0. Гончарук - 1 (Чернов, Баженов), 57:11 - 3:1. Скуматов - 6 (п.в., Леонов, Иванюженков), 59:24 - 4:1.

Вратари: Доненко - Грошев (Калинин, 39:30, 59:03 - 59:24).

"Крылья Советов" (Москва) - "Локо" (Ярославль) - 1:6 (0:1, 0:2, 1:3)

Голы: Аноховский - 9 (Рыбаков), 19:06 - 0:1. Жуков - 6 (Денисенко, Зенчиков), 26:09 - 0:2. Кудрявцев - 15 (Мих. Беляев), 32:52 - 0:3. Дмитричев - 3 (Полуэктов, Гордеев), 42:30 - 1:3. Кудрявцев - 16 (Цыганов, Мих. Беляев), 43:24 - 1:4. Кудрявцев - 17 (Мих. Беляев), 55:07 - 1:5. Иванов - 9 (Коваленко, Гизатуллин), 58:02 - 1:6.

Вратари: Трещалин - Яковлев.

"Рига" - "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Селютин - 18 (Макарицкий), 8:35 - 0:1. Мишкин - 8 (Яровой, Полодян), 8:44 - 0:2. Разгалс - 14 (Спруктс, Галоха), 10:00 - 1:2. Спруктс - 2 (бол., Галоха, Разгалс), 28:15 - 2:2. Панкевич - 4 (Гегерис, Барановскис), 46:07 - 3:2.

Вратари: Григалс - Иванов (59:30).

"Атланты" (Мытищи) - МХК МВД (Балашиха) - 2:9 (2:5, 0:3, 0:1)

Голы: Муранов - 5 (Торопченко), 0:39 - 0:1. Муранов - 6 (Андреев, Грищенко), 7:49 - 0:2. Чебыкин - 13 (Петунин, Кондратьев), 9:17 - 0:3. Читава - 4, 11:54 - 0:4. Чебыкин - 14 (Кондратьев), 12:40 - 0:5. П. Щербаков - 5 (Миллер), 17:48 - 1:5. Воробьев - 6 (бол., Талалуев), 19:21 - 2:5. Торопченко - 15 (Андреев, Муранов), 22:03 - 2:6. Чебыкин - 15 (Михайлов, Читава), 25:59 - 2:7. Чебыкин - 16 (Петунин), 30:41 - 2:8. Кондратьев - 5 (Чебыкин, Петунин), 41:11 - 2:9.

Вратари: Сидорин (Фомин, 11:54, Сидорин, 25:59) - Райко.