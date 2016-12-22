"МХК Динамо" победило "СКА-1946" в питерском дерби

Состоялись матчи регулярного чемпионата МХЛ.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Толпар" (Уфа) - 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
Голы: Пархоменко - 19 (бол., Караваев), 12:38 - 1:0. Оськин - 4 (Сытый), 14:52 - 1:1. Биткин - 7 (Кузьмин, Аскаров), 30:25 - 1:2. Язьков - 1 (Зиновьев), 37:20 - 2:2. Оськин - 5, 46:42 - 2:3. С. Богданов - 9 (Малетин), 50:58 - 3:3. Караваев - 15 (Пархоменко), 59:34 - 4:3.
Вратари: Катюхин (Югов, 46:42) - Циркуль.
"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Авто" (Екатеринбург) - 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Голы: Богуш - 8 (Молофеев, Челбаев), 8:58 - 1:0. Васильев - 4 (Белоцкий, Левитский), 25:00 - 1:1. Власкин - 2 (Павленко, Дубовик), 28:36 - 1:2. Митякин - 4 (Шишков), 43:40 - 1:3. Митякин - 5 (бол., Обидин, Климов), 50:48 - 1:4.
Вратари: Шарапов - Фомин.
"МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Голы: Курбатов - 15 (бол., Кукштель, Барабанов), 6:39 - 0:1. Нечаев - 1 (бол., Чернюк, Тюнеев), 9:03 - 1:1. Андреев - 8 (Ротенберг, Ельшанский), 33:34 - 2:1. Дыняк - 4, 39:20 - 3:1. Ельшанский - 4 (бол., Чернюк), 45:27 - 4:1. Кукштель - 12 (Барабанов, Курбатов), 46:09 - 4:2.
Вратари: Устименко - К.Л. Волков (58:18).
"Спутник" (Альметьевск) - "Сарматы" (Оренбург) - 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)
Голы: Новоселов - 8 (бол., Факиров, Борисов), 7:31 - 0:1. Багин - 12 (Факиров, Борисов), 19:19 - 0:2. Мулюков - 2 (Бархаткин), 41:50 - 1:2. Ковров - 6 (Угаров, Фасхутдинов), 44:45 - 2:2. Заречный - 1 (бол., Багин, Жаренов), 46:10 - 2:3. Новоселов - 9 (Герасимов), 46:49 - 2:4.
Вратари: Артемьев - Кудашев.
"МХК МВД" (Балашиха) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
Голы: Волошин - 1 (Павлов, Гиздатуллин), 4:53 - 0:1. Муранов - 3 (бол., Андреев), 19:38 - 1:1. Гиздатуллин - 13 (мен., Михасенок), 21:09 - 1:2. Андреев - 5 (Читава), 24:06 - 2:2. Толпегин - 4 (бол., Андреев), 43:06 - 3:2. Беляков - 3 (Шабуров), 46:42 - 3:3. Торопченко - 12 (Н. Александров), 59:42 - 4:3.
Вратари: Райко - Боярчук (59:50).
"Атланты" (Мытищи) - "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - 2:3 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)
Голы: Злобин - 1 (Шулев), 26:43 - 1:0. Шинкаренко - 6 (Злобин, Щербаков), 35:27 - 2:0. Макарицкий - 1 (Кныжов), 38:30 - 2:1. Мишкин - 6 (Смирнов, Константинов), 49:39 - 2:2. Мисников - 12 (Кривошеев), 62:41 - 2:3.
Вратари: Шугаев - Дмитриев.