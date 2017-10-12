"Снежные барсы" в матче регулярного чемпионата МХЛ победили "Спутник" со счетом 4:2. В другой встрече МХК "Динамо" по буллитам обыграло "Красную Армию" - 3:2.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Спутник" (Альметьевск) - "Снежные барсы" (Астана) - 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Голы: Арслан - 1 (Соколка, Гусынин), 14:27 - 0:1. Шолгин - 4 (бол., Бархаткин), 25:32 - 1:1. Муратов - 2 (С-т Данияр, Сейтанов), 31:02 - 1:2. Сарапульцев - 3 (бол.), 37:46 - 2:2. Мельников - 5 (Мусабаев, Гатиятов), 50:09 - 2:3. Соколка - 1 (Гусынин), 51:03 - 2:4.

Вратари: Минегалиев (58:27) - Каратаев (50:05 - 50:09).

"Красная Армия" (Москва) - МХК "Динамо" (Москва) - 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Зайцев - 4 (бол., Панкратов), 7:39 - 0:1. Андреев - 5 (бол., Долгушкин), 22:30 - 0:2. Мокрицын - 5 (бол., Романов, Мещеряков), 29:27 - 1:2. Летов - 3 (бол., Мокрицын, Мирошниченко), 50:10 - 2:2.

Победный буллит: Чувилов.

Вратари: Трифонов - Кузнецов.

