Медведев переизбран на пост председателя правления МХЛ

Бывший глава КХЛ Александр Медведев переизбран на пост председателя правления Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), информирует пресс-служба организации. Переизбрание произошло на заседании правления МХЛ.

По итогам заседания также принято решение о создании рабочей группы по развитию молодежного хоккея, куда войдут представители ФХР, КХЛ, МХЛ и профессиональных хоккейных клубов. Целью работы группы станет выработка рекомендаций по совершенствованию системы профессионального молодежного хоккея с учетом накопленного опыта за годы существования МХЛ и КХЛ.