14:20 | ХОККЕЙ — МХЛ

Медведев переизбран на пост председателя правления МХЛ

0
0
0

Бывший глава КХЛ Александр Медведев переизбран на пост председателя правления Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), информирует пресс-служба организации. Переизбрание произошло на заседании правления МХЛ.

По итогам заседания также принято решение о создании рабочей группы по развитию молодежного хоккея, куда войдут представители ФХР, КХЛ, МХЛ и профессиональных хоккейных клубов. Целью работы группы станет выработка рекомендаций по совершенствованию системы профессионального молодежного хоккея с учетом накопленного опыта за годы существования МХЛ и КХЛ.

0
0
0


Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ