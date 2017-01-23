"Мамонты Югры" забросили "Толпару" девять шайб

"Мамонты Югры" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграли "Толпар" - 9:2. Также победы одержали "Кузнецкие медведи", "Ирбис", "Сибирские снайперы", "Амурские тигры", "МХК Спартак", "Омские ястребы", "Локо", "МХК Динамо", "Алмаз", "СКА-1946" и "Чайка".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)

Голы: Меньщиков - 17 (Игошев, Дубин), 7:15 - 0:1. Дубин - 17 (Меньщиков), 16:08 - 0:2. Язьков - 2 (бол., Лудцев), 20:13 - 1:2. Язьков - 3 (Лудцев, Шевченко), 31:39 - 2:2. Зиновьев - 9 (Жданов), 54:43 - 3:2. Язьков - 4 (п.в., Шевченко, Лудцев), 59:27 - 4:2.

Вратари: Катюхин (Югов, 16:08) - Лозебников (58:49 - 59:27).

"Ирбис" (Казань) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 5:1 (3:0, 2:0, 0:1)

Голы: Расулов - 16 (бол., Шабанов, Самсонов), 10:36 - 1:0. Валеев - 20 (Насыбуллин), 13:41 - 2:0. Кевлин - 5 (Мужиков), 18:34 - 3:0. Сошнин - 10 (Баин, Редков), 22:13 - 4:0. Ахметгалиев - 2 (Редков, Журавлев), 25:13 - 5:0. Кокшаров - 5, 52:42 - 5:1.

Вратари: Мифтахов - Шутов (Устинович, 28:41).

"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Сарматы" (Оренбург) - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Локтев - 15 (Владимиров), 16:59 - 1:0. Гриценко - 5 (Локтев, Владимиров), 25:45 - 2:0. Коротков - 16 (бол., Богуш, Челбаев), 43:16 - 3:0.

Вратари: Шарапов - Сергеев.

"Русские витязи" (Чехов) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Голы: Гиздатуллин - 17 (бол., Шабуров), 3:57 - 0:1. Михасенок - 10 (Подзиньш), 7:05 - 0:2. Чуйков - 3 (бол., Варламов, Верба), 32:31 - 1:2. Гиздатуллин - 18, 33:33 - 1:3. Леонов - 3 (бол., Епишин, Скуматов), 46:38 - 2:3. Шабуров - 22 (Крутий), 55:07 - 2:4.

Вратари: Дорожко (57:14 - 59:37, 59:47) - Боярчук.

"Толпар" (Уфа) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 2:9 (0:2, 1:5, 1:2)

Голы: Шэн - 15 (Гапонов), 14:21 - 0:1. Кафеев - 4 (Руденко, Дроздецких), 19:21 - 0:2. Руденко - 12 (бол., К. Попов), 23:16 - 0:3. Латышевич - 11, 24:21 - 0:4. Кожевников - 6 (Уфимцев, Ал. Беляев), 27:19 - 0:5. К. Попов - 10 (Дроздецких, Кафеев), 34:31 - 0:6. Ислямов - 2 (бол., Еркин), 38:41 - 0:7. Кузьмин - 13 (бол., Цулыгин, Миргалиев), 39:19 - 1:7. Латышевич - 12 (Шэн), 42:34 - 1:8. Дроздецких - 5 (К. Попов), 45:46 - 1:9. Цулыгин - 8 (бол., Мальцев, Янчук), 52:01 - 2:9.

Вратари: Циркуль (Кожуховский, 24:21, Циркуль, 40:00) - Нечистовский.

"МХК Спартак" (Москва) - "Тайфун" (Уссурийск) - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Клепко - 2 (Ревацкий, Круженков), 11:29 - 1:0. Розанов - 13 (бол., Первов, Морозов), 29:19 - 2:0. Прус - 4 (Островский, Кочкарев), 45:42 - 2:1. Круженков - 5 (Клепко, Чибиряев), 58:32 - 3:1.

Вратари: Лысенков - Калинин.

"Спутник" (Альметьевск) - "Омские ястребы" (Омск) - 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Минеев - 7 (бол., Мельников, Рожковский), 19:48 - 0:1. Блинов - 5 (А. Манукян, Минеев), 23:37 - 0:2. Рожковский - 6 (Образцов, Самохвалов), 24:12 - 0:3. Динмухаметов - 16 (Козин), 56:23 - 1:3. Завгородний - 2 (Мельников, Шутов), 57:52 - 1:4.

Вратари: Минегалиев (Артемьев, 40:00) - Новицкий.

"Красная Армия" (Москва) - "Локо" (Ярославль) - 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы: Слепец - 7, 25:27 - 0:1. Денисенко - 8 (Жуков), 28:11 - 0:2.

Вратари: Корепанов (59:26) - Коновалов.

"МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - "МХК МВД" (Балашиха) - 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Голы: Назаревич - 19 (Зеленков, Куракин), 3:03 - 1:0. Васильев - 18 (Ротенберг), 3:46 - 2:0. Торопченко - 16 (бол., Н. Александров, Леонов), 15:49 - 2:1. Зеленков - 13 (бол., Назаревич, Чернюк), 24:15 - 3:1. Торопченко - 17 (Гусынин), 52:59 - 3:2. Куракин - 17 (Назаревич), 55:26 - 4:2.

Вратари: Устименко - Кузнецов.

"Крылья Советов" (Москва) - "Алмаз" (Череповец) - 3:8 (1:1, 2:2, 0:5)

Голы: Афанасов - 4 (бол., Полуэктов, Дмитричев), 2:11 - 1:0. Гераськин - 10 (бол., Калугин), 14:13 - 1:1. Скобелев - 6 (бол., Зарубин, Грачев), 20:53 - 1:2. Данилов - 5 (Зарубин, Лощенко), 29:34 - 1:3. Афанасов - 5 (бол., Левый, Полуэктов), 37:22 - 2:3. Левый - 3 (бол., Дмитричев), 39:44 - 3:3. Шляхтов - 11 (Марков, Лощенко), 44:26 - 3:4. Зарубин - 1 (бол., Лощенко, Данилов), 45:35 - 3:5. Данилов - 6 (бол., Лощенко, Калугин), 49:51 - 3:6. Грачев - 9 (бол., Калугин, Гераськин), 54:34 - 3:7. Шляхтов - 12 (бол., Морулев), 56:26 - 3:8.

Вратари: М. Кудрявцев (Трещалин, 56:26) - Кононов.

"ХК Рига" (Рига) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Голы: Шепитько - 10 (Петьков, Ожгихин), 0:50 - 0:1. Барановскис - 8 (Висоцкис, Смирнов), 17:33 - 1:1. Петьков - 6 (Ожгихин, Шепитько), 56:58 - 1:2. Овечкин - 5 (Милехин), 58:18 - 1:3.

Вратари: Григалс (59:53) - К.Л. Волков.

"Атланты" (Мытищи) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 6:7 (1:3, 1:2, 4:2)

Голы: Зубов - 5, 5:00 - 0:1. Миллер - 5 (бол., Шинкаренко, П. Щербаков), 12:55 - 1:1. Жилов - 5 (Потапов), 13:41 - 1:2. Кондрашин - 9 (Халемин), 19:44 - 1:3. Меляков - 10 (Коломаров, Есаян), 21:56 - 1:4. Жилов - 6 (Шепелев), 22:55 - 1:5. Воробьев - 7 (бол., Талалуев, Соколов), 34:47 - 2:5. Серанов - 6 (Рунов, Кондрашин), 44:03 - 2:6. Мирясов - 2 (Рунов), 50:54 - 2:7. Шинкаренко - 12, 54:01 - 3:7. Талалуев - 10 (Сотский), 56:17 - 4:7. Шинкаренко - 13 (Миллер, П. Щербаков), 57:53 - 5:7. Шинкаренко - 14 (Ермаков, Соколов), 59:31 - 6:7.

Вратари: Сидорин (Фомин, 22:55, 58:56) - Иноземцев.