"Мамонты Югры" забросили 10 шайб "Реактору"

"Мамонты Югры" разгромили "Реактор" в матче регулярного чемпионата МХЛ - 10:2.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Баранов - 2 (Рожков, Антипин), 13:31 - 0:1. Шешин - 5 (Зотов, Рожков), 49:52 - 0:2.

Вратари: Югов - Камышников.

"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Авто" (Екатеринбург) - 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Голы: Столяров - 3, 3:32 - 1:0. Суслов - 3 (Тютяев), 32:42 - 1:1. Рыжий - 2 (Ширяев, Синицын), 36:30 - 2:1. Тютяев - 6 (Зайцев), 41:14 - 2:2. Еркин - 3 (Зайцев, Тютяев), 52:01 - 2:3.

Вратари: Нурек (59:30) - Исаев (Галкин, 36:30).

"Спутник" (Альметьевск) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

Голы: Мельников - 5 (бол., Назмутдинов), 3:54 - 1:0. Каримов - 2 (бол., Колесников, Галимов), 17:36 - 2:0. Головин - 3 (Воробьев), 20:34 - 2:1. Закиров - 1 (Фадеев), 26:06 - 3:1. Волков - 4 (Воробьев, Тимофеев), 29:37 - 3:2. Закиров - 2 (Вадигуллин), 44:37 - 4:2. Волков - 5 (П. Ушаков, Арзамасцев), 59:59 - 4:3.

Вратари: Минегалиев - Булыгин.

"Реактор" (Нижнекамск) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 2:10 (0:5, 1:4, 1:1)

Голы: Болдин - 1 (Вахрутдинов), 0:54 - 0:1. Савчик - 5 (Голоднюк), 1:24 - 0:2. Тимошенко - 1 (Ежов), 5:13 - 0:3. Латышевич - 8 (Тимошенко), 14:13 - 0:4. Голоднюк - 5 (Савчик), 15:21 - 0:5. Тимошенко - 2 (К. Попов), 23:13 - 0:6. И. Галеев - 3 (бол., К. Попов, Катин), 31:37 - 0:7. Куцмус - 1 (бол., Гайдеик), 32:08 - 0:8. Тимошенко - 3 (Латышевич), 36:48 - 0:9. Богданов - 1 (Паранин), 37:06 - 1:9. К. Попов - 3 (Тимошенко), 47:36 - 1:10. Дякун - 2 (Хисамутдинов), 51:23 - 2:10.

Вратари: Озолин (Евпак, 40:00) - Кузмаул (59:52).

"Атланты" (Мытищи) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Христов - 2 (Смирнов, Зимин), 7:55 - 1:0. Шакиров - 2 (бол., Сотский, Терещенко), 24:10 - 2:0. Христов - 3 (бол., Гончарук, Силантьев), 41:40 - 3:0. Почивалов - 6, 57:51 - 3:1. Смирнов - 4 (п.в., Христов, Силантьев), 59:33 - 4:1.

Вратари: Синегубкин - Кожокарь (Андреев, 41:40, 58:26 - 58:54, 59:10 - 59:33).