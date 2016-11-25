"Мамонты Югры" забили "Алтаю" 17 голов за два дня

"Мамонты Югры" разгромили "Алтай" в матче регулярного чемионата МХЛ - 7:2. Накануне клуб из Ханты-Мансийска одержал победу над устькаменогорцами со счетом 10:2.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 7:2 (2:0, 4:0, 1:2)

Голы: Грымзин - 6, 5:39 - 1:0. Дроздецких - 2 (Яремчук, Крупенко), 19:32 - 2:0. Ислямов - 1 (Кожевников), 25:38 - 3:0. Грымзин - 7 (Еркин), 26:35 - 4:0. Грымзин - 8 (бол., Вахрутдинов, Еркин), 31:08 - 5:0. Латышевич - 4 (бол., Ал. Беляев, Гильманов), 33:53 - 6:0. Пархоменко - 9 (бол., Константинов, Штефан), 45:29 - 6:1. К. Попов - 7 (Гапонов, Кожевников), 48:59 - 7:1. Бекетаев - 3 (Синицын, Константинов), 51:37 - 7:2.

Вратари: Рахно (Кузмаул, 45:29) - Кутько (Устинович, 31:08).

"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Спутник" (Альметьевск) - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Лазарев - 2 (бол., Угаров), 18:01 - 0:1. Шевченко - 5 (бол., Загинайко), 40:57 - 1:1. Фахрутдинов - 6, 52:26 - 1:2.

Нереализованный буллит: Язьков (25:15, К).

Вратари: Катюхин (58:46) - Минегалиев.

"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Реактор" (Нижнекамск) - 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Голы: Челбаев - 5, 23:55 - 1:0. Бахтин - 2 (Денисенко), 24:46 - 2:0. Пачин - 9 (Дзедаев), 35:29 - 2:1. Шафигуллин - 3 (Голубович), 39:59 - 2:2. Лапин - 5 (бол., Денисенко, Коротков), 58:33 - 3:2.

Вратари: Шарапов - Енюшин.

"Ирбис" (Казань) - "Ладья" (Тольятти) - 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)

Голы: Расулов - 8 (мен., Самсонов), 1:01 - 1:0. Богатов - 3 (бол., Кара), 5:44 - 2:0. Хакимзянов - 1 (бол., Расулов), 17:36 - 3:0. Поляничев - 13 (бол., Моренец, Грошев), 40:40 - 3:1. Грошев - 4 (бол., Поляничев, Дрожжин), 49:20 - 3:2. Журавлев - 2 (бол., Хованов), 52:30 - 4:2.

Вратари: Мифтахов - Отпущенников (Никоноров, 5:44).

МХК "Спартак" (Москва) - "Русские витязи" (Чехов) - 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Голы: Кожемякин - 2 (Ануфриев, Клисунов), 7:54 - 0:1. Кандзюба - 4 (Плехов), 33:00 - 0:2. Моисеев - 4 (Варламов, Плехов), 35:55 - 0:3. Жолобов - 14 (Булимов, Первов), 53:41 - 1:3.

Вратари: Трушков (59:01) - Дорожко.

"Тюменский легион" (Тюмень) - "Снежные барсы" (Астана) - 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Ал. Ананичев - 8 (Мелихов, Ар. Ананичев), 4:34 - 0:1. Лешков - 2 (Волков), 18:48 - 1:1. Первушин - 2 (бол., Марзаганов, Иванов), 35:17 - 2:1. Шетле - 14 (бол., Филиппов, Лешков), 45:46 - 3:1. Ал. Ананичев - 9 (Медведев, Орехов), 48:33 - 3:2. Мелихов - 8 (Ал. Ананичев, Ар. Ананичев), 50:47 - 3:3. Мельников - 8 (бол., Локтев, Полохов), 60:27 - 3:4.

Вратари: Тяло - Штукерт (48:28 - 48:33).