"Мамонты Югры" забили 10 голов "Алтаю"

"Мамонты Югры" разгромили "Алтай" в матче регулярного сезона МХЛ - 10:2. Клуб из Горно-Алтайска одержал всего одну победу в 31 поединке и пропускает в среднем более 6 шайб за игру.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 10:2 (0:0, 4:1, 6:1)

Голы: Грымзин - 5 (Гайдеик, Еркин), 29:55 - 1:0. Кожевников - 4 (Шэн), 31:23 - 2:0. Еркин - 7 (Латышевич, Гильманов), 32:13 - 3:0. К. Попов - 6 (Кожевников, Шэн), 35:16 - 4:0. Константинов - 1 (Писмаркин, Пархоменко), 38:16 - 4:1. Гайдеик - 11 (Еркин), 40:11 - 5:1. Яремчук - 7 (Дроздецких, Кафеев), 40:55 - 6:1. Яремчук - 8 (Кафеев, Руденко), 50:31 - 7:1. Гусейнов - 1 (Пархоменко, Штефан), 50:46 - 7:2. Гильманов - 4 (бол., Беркутов), 55:39 - 8:2. Кафеев - 2 (Руденко, Шэн), 57:15 - 9:2. Шэн - 9 (Кожевников), 57:39 - 10:2.

Вратари: Рахно - Кутько (Устинович, 50:31).

"Тюменский легион" (Тюмень) - "Снежные барсы" (Астана) - 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Голы: Ар. Ананичев - 11 (Ал. Ананичев), 27:22 - 0:1. Мельников - 7 (Голубев, Танимов), 34:20 - 0:2. Бакушин - 2 (Муратов), 36:38 - 0:3. Сейтанов - 2 (Мельников), 56:19 - 0:4.

Вратари: Дремин - Штукерт.

МХК "Спартак" (Москва) - "Русские витязи" (Чехов) - 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)

Голы: Шевченко - 6 (Горохов, Джиошвили), 0:15 - 0:1. Розанов - 10, 13:22 - 1:1. Пушкарев - 9 (Шустров, Леванов), 21:07 - 2:1. Жолобов - 11 (бол., Булимов), 23:50 - 3:1. Жолобов - 12 (Розанов), 47:22 - 4:1. Леванов - 5 (Шустров, Тришин), 48:31 - 5:1. Горохов - 6 (бол., Краснов), 55:19 - 5:2. Горохов - 7 (Кожемякин, Джиошвили), 58:56 - 5:3. Жолобов - 13 (Розанов), 59:34 - 6:3.

Вратари: Лысенков - Дорожко (58:15 - 58:56).