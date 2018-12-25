"Мамонты Югры" в овертайме переиграли "Стальных лис"

"Мамонты Югры" в овертайме одержали победу над "Стальными лисами"​ со счетом 3:2 в рамках матча регулярного чемпионата МХЛ.

Команда из Ханты-Мансийска упрочила свое лидерство в Восточной конференции с 64 очками. "Стальные лисы" с 50 баллами располагается на четвертой позиции.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Амурские тигры" (Хабаровск) – "Капитан" (Ступино) – 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

Голы: Тюрин – 1 (Гендунов, Давыденко), 7:26 – 1:0. Залитов – 6 (Беляков), 10:11 – 2:0. Бабушкин – 11 (Линник, Гендунов), 31:11 – 3:0. Антонов – 3 (Карпов, Каратаев), 45:38 – 4:0. Казаков – 5 (Жилин), 51:07 – 4:1. И. Кожухов – 6 (Алиев, Ю. Кожухов), 53:01 – 4:2.

Вратари: Колупаев – Березинский (Михайлов, 47:11).

Судьи: Жаирбаев, Чернышов.

25 декабря. Хабаровск. "Платинум-Арена".

"Тайфун" (Уссурийск) – "Русские витязи" (Чехов) – 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1)

Голы: Ивашкин – 9 (Белохонов), 22:07 – 1:0. Клисунов – 6 (бол., Ивашкин), 35:07 – 2:0. Гончаров – 19 (Растворов), 46:50 – 2:1. Рыдченко – 3 (Исмагилов), 59:40 – 2:2. Зайцев – 9, 60:58 – 2:3.

Вратари: Бородкин – Чечелев (59:28 – 59:40).

Судьи: Арзамазов, Назаров.

25 декабря. Владивосток. КСК "Фетисов Арена".

"Омские ястребы" (Омск) – "Спутник" (Альметьевск) – 2:3 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Шолгин – 6 (Коротков), 26:17 – 0:1. Онишко – 4 (Колесников), 26:55 – 0:2. Елизаров – 4 (бол., А. Сердюк), 27:36 – 1:2. Мельников – 12 (Сиренко), 32:50 – 2:2.

Победный буллит: Закиров.

Вратари: Дубровский (Романов, 26:55) – Минегалиев.

Судьи: Кеслер, Хажиев.

25 декабря. Омск. ДХЦ "Авангард".

"Белые медведи" (Челябинск) – "Реактор" (Нижнекамск) – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Попов – 14 (Ширяев, Ясинский), 12:46 – 1:0. Кобяков – 4 (Шабанов), 48:41 – 2:0.

Вратари: Шаров – Озолин.

Судьи: Фатихов, Хуторов.

25 декабря. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.

"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) – "Стальные лисы" (Магнитогорск) – 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Кожевников – 18 (бол.), 7:50 – 1:0. Кожевников – 19 (Воронин, Добровольский), 12:59 – 2:0. Корешков – 1 (Хайруллин, Зотов), 16:12 – 2:1. Пятин – 15 (Спиридонов, Рожков), 58:18 – 2:2. Савчик – 8 (Кожевников), 64:08 – 3:2.

Вратари: Кузмаул – Шашков (Щетилин, 12:59, 58:15 – 58:18).

Судьи: Косарезов, Матюша.

25 декабря. Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.

"Тюменский легион" (Тюмень) – "Сарматы" (Оренбург) – 6:1 (0:0, 2:1, 4:0)

Голы: Сусликов – 2 (Брютов, Волков), 28:02 – 1:0. Катаев – 1, 35:19 – 1:1. Коваленко – 8 (Шабанов), 39:07 – 2:1. Арзамасцев – 7 (бол., Шабанов, Волков), 45:14 – 3:1. Цибин – 4 (бол., Шабанов, Тимофеев), 47:55 – 4:1. Брютов – 6 (Сусликов, Радзивилюк), 49:00 – 5:1. Цибин – 5 (бол., Арзамасцев), 57:17 – 6:1.

Вратари: Дремин – Мустафин.

Судьи: Литвинов, Хартин.

25 декабря. Тюмень. Дворец спорта.

"МХК Динамо" (Москва) – "КРС Хейлунцзян" (Пекин) – 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Голы: Семенеко – 3 (бол., Брызгалов, Смирнов), 16:27 – 1:0. Брызгалов – 6 (Мошкин), 25:34 – 2:0. Аль-Джилауи – 3 (Семенеко, Широченко), 33:20 – 3:0. Петрунин – 6 (Ващилин), 50:31 – 4:0. Брызгалов – 7 (Мошкин), 54:49 – 5:0. Петрунин – 7 (бол., Егоров, Широченко), 58:29 – 6:0.

Вратари: Куликов – О`Брайен.

Судья: Барулин.

25 декабря. Дмитров. СК "Дмитров".

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