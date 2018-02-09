"Мамонты Югры" упрочили лидерство на "Востоке" МХЛ

"Мамонты Югры" обыграли "Тюменский легион" в матче регулярного чемпионата МХЛ. Клуб из Ханты-Мансийска упрочил лидерство в Восточной конференции благодаря поражению "Стальных лис" от "Толпара".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 0:5 (0:0, 0:1, 0:4)

Голы: Волков - 2 (Артемов, Ткаченко), 36:42 - 0:1. Михайлов - 19 (бол., Артемов, Молофеев), 44:30 - 0:2. Лапин - 24 (Шашков), 51:14 - 0:3. Никишанин - 6 (Дубакин), 52:23 - 0:4. Ефремов - 1 (Лапин, Челбаев), 57:29 - 0:5.

Вратари: Шутов - Шмаков.

"Омские ястребы" (Омск) - "Ладья" (Тольятти) - 3:5 (1:3, 0:2, 2:0)

Голы: Бабенко - 10 (Колягин, Усманов), 5:26 - 0:1. Ковалев - 4 (Спиценко), 7:09 - 1:1. Бабенко - 11, 11:18 - 1:2. Петров - 2 (бол., Грошев, Переляев), 16:25 - 1:3. Алексеев - 9 (Цыбин), 29:21 - 1:4. Алексеев - 10 (мен.), 32:19 - 1:5. Шама - 1 (Зубов), 45:45 - 2:5. Ковалев - 5 (Жукенов, А. Сердюк), 47:34 - 3:5.

Вратари: Галанов (Лобачев, 20:00) - Никоноров.

"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Толпар" (Уфа) - 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Голы: Абдеев - 13 (Бобылев), 16:27 - 0:1. Шафеев - 2 (Синявский), 16:55 - 0:2. Миргалиев - 21 (Аскаров), 20:39 - 0:3. Оськин - 6 (Залитов, Скориков), 26:44 - 0:4. Рожков - 18 (Борисов), 38:25 - 1:4.

Вратари: Шашков (Камышников, 16:55, 58:58) - Тарасов.

"Белые медведи" (Челябинск) - "Ирбис" (Казань) - 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Муртазин - 4 (бол., Богатов), 7:29 - 0:1. Пьянов - 9 (Кондратьев, Вильданов), 10:55 - 0:2. Несветаев - 4 (бол., Волобуев, Шабанов), 22:47 - 1:2. Д. Марушев - 11 (Валеев), 49:36 - 1:3.

Вратари: Мыльников (57:34 - 58:13, 58:38) - Акмурзин.

"Снежные барсы" (Астана) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Голы: Муратов - 10 (Гатиятов, С-н Данияр), 5:06 - 1:0. Караваев - 9 (бол., Лудцев, Шевченко), 20:18 - 1:1. Гатиятов - 14 (С-н Данияр, Орехов), 44:57 - 2:1. Орехов - 3 (Гатиятов, Полохов), 49:20 - 3:1. Сейтанов - 10 (Шинкарецкий, Ахметов), 55:24 - 4:1.

Вратари: Каратаев - Катюхин.

"Сарматы" (Оренбург) - "Авто" (Екатеринбург) - 6:1 (4:0, 1:0, 1:1)

Голы: Риянов - 5 (Любишкин, Бардаков), 4:34 - 1:0. Любишкин - 18 (мен.), 12:01 - 2:0. Юлбарисов - 8 (Любишкин, Бардаков), 16:45 - 3:0. Любишкин - 19 (Юлбарисов, Куров), 19:21 - 4:0. Бардаков - 4 (Любишкин, Куров), 29:01 - 5:0. Гущин - 1, 54:37 - 5:1. Риянов - 6 (Михалев, Малахов), 55:01 - 6:1.

Вратари: Мельников - Галкин (Романов, 12:01).

"Тюменский легион" (Тюмень) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Гайдеик - 21 (Вахрутдинов, Анохин), 24:12 - 0:1. Руденко - 12 (бол., Юшкевич), 27:33 - 0:2. Пылаев - 3, 29:09 - 1:2. К. Беляев - 11 (бол., Куцмус, Шэн), 56:03 - 1:3.

Вратари: Дремин (58:56) - Нечистовский.